雞公嶺燒兩日逼近狗場　朱凱廸尋山火源頭：拜一個墳頭毀了一座山

林村郊野公園山火燃燒40小時，其中八鄉雞公嶺燒至一片焦土，濃煙、山火直逼附近大江埔「大樹下善待動物庇護站」，今凌晨緊急疏散180隻貓狗。立法會議員朱凱廸於Facebook表示自己找到山火源頭，疑似源自上水蕉徑的山邊殯葬區，更稱「拜一個墳頭毀了一座山」。朱凱廸斥政府多年來對原居民殯葬區接近「無人駕駛」，是次山火或涉刑事行為，促環境局局長黃錦星正視。

八嫏雞公嶺山火燃燒兩天，朱凱廸在Facebook指自己找到元朗雞公嶺燒了兩日兩夜山火的源頭。（朱凱廸Facebook圖片）

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朱凱廸表示，今午曾到上水蕉徑視察，發現起火地點懷疑為山邊「村落殯葬區」幾個墳頭，現場遺下祭品和一個鐵化寶爐，但未能確定是拜祭時誤留火種或山火後再去拜祭時留下。根據朱凱廸Facebook片段及圖片，雞公嶺一帶大片山頭被燒至焦黑，焦土間有一個山墳。

朱凱廸指「大樹下善待動物庇護站」負責人小文亦是蕉徑村的一名農友，朱引述小文表示，她前日下午2點離開蕉徑農場時，發現遠處龍潭古廟後山的殯葬區起火，火勢迅速乘東風往山上蔓延，她馬上向消防報案，但火勢已經不可收拾，先燒上山頂，再往東燒到八鄉和錦田。小文今日凌晨在大江埔村向消防員查詢，消防員也確認，山火是由上水蕉徑燒過來的。

朱凱廸說，《基本法》40條保障新界原居民的合法傳統權益，包括山邊殯葬權。政府自1980年代起為全港700多條村落劃定500多個合法殯葬區，總面積超過4000公頃。

朱凱廸指，殯葬區名義上由民政事務總署管理，原居民土葬先人需要先申請，然後在指定地點安葬。但政府多年來對殯葬區接近「無人駕駛」，不單「無牌墳墓」充斥，也沒有任何防火措施，變相導致各處郊野公園「每年一燒」的悲劇。事件可能涉及刑事行為，促環境局局長黃錦星正視事件。

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場內貓隻連籠被帶走。（陳永武攝）

消防向附近樹木射水戒備。（陳永武攝）

前日（24日）下午，林村郊野公園一帶發生山火，至今晨8時許熄滅，其中八鄉雞公嶺山頭山火燃燒多時，今凌晨1時許，山火及濃煙逼近大江埔「大樹下善待動物庇護站」，內有約有150隻狗及30隻貓。近300人響應網上號召趕抵現場協助，包括大批義工及多名自發到場的熱心市民，將場內貓隻放入籠後載走。