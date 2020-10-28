荔景邨縱火婦今早自首　月內兩失火　街坊憶逃生險況

荔景邨凌晨發生倫常縱火案。仰景樓9樓一單位夫婦因家事「吵大鑊」，女方怒極疑放火洩憤，火警驚醒大批居民，約200人倉皇逃生，最終5名男女送院。據了解，女事主與丈夫因感情問題爭執後疑放火洩憤。今早女事主返回單位，向警員直認是單位女戶主，警員調查後將其拘捕。 今早起火樓層仍未解封，現場有大批警員在搜證，9樓部份住客亦未可返回單位，而房署職員亦有到場協助居民。

今早女事主返回單位，向警員直認是單位女戶主，警員調查後將其拘捕。

深夜時份，近200人匆忙疏散，有街坊形容當時情況相當危險。劉先生指，當時欲開門走火警，但走廊已充斥大量濃煙，環境太黑，無法覓路逃生，濃煙更迅速攻入單位內。劉先生形容，「走唔甩，兩個鼻孔都黑色」，他與太太無奈之下，惟有退回單位，並走到露台位置，以濕毛巾遮蓋口鼻，等待消防員救援。

本月1日中秋節晚，仰景樓亦發生火警，一個月內要走兩次火警，劉先生表示，「上次就無乜事，今次好危險」。他續指，與起火單位的住客並無熟悉，平時亦甚少打招呼。

另外，同層一對梁氏小兄妹表示，凌晨睡覺期間聽到走火警的聲響，即時跟家人走火警，並形容濃煙「好臭」。二人帶備了鎖匙、毛巾，卻沒有帶手機。今個月內第二次走警，兩小兄妹坦言並不害怕，因學校有火警演習，只是跟從指示疏散。