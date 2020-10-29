CCTV直擊｜旺角夾公仔舖遭扑爆玻璃　男賊15秒偷走4盒海賊王模型

今日（29日）清晨5時57分，警方接獲報案指，旺角弼街53號一間夾公仔機舖，有夾公仔機被人扑爆玻璃，偷走數盒模型。據了解，賊人偷走約4盒海賊王模型，合共約值5,000元。警方將案件列作盜竊，暫時未有人被捕。 遇竊的台主向《香港01》表示，他於場內有兩台夾公仔機，今日凌晨3點39分一名黑衫男賊打爆其中一部夾公仔機的窗，並偷走4盒海賊王模型，包括喬巴及單車佬，整個過程約15秒，男賊亦逃去無終。台主指，上址為24小時經營場所，他擔心日後再遇上同類事件，「夜晚嘅活動比較難預測，都希望請返個巡邏員，作為一個防禦工作。」

近期夾公仔舖遇竊案：

2020-10-23：觀塘匯景道8號夾公仔舖遇竊，店內兩部夾公仔機玻璃碎裂。經點算一部約值1600元的Switch遊戲機、一對約值1700元的耳機及一個約值500元的模型不見了。

2020-10-20：旺角維景酒店地下一間夾公仔機店舖被爆竊，一男剪爛夾公仔機的鎖頭，偷走大約30盒約值1.3萬元的模型。

2020-10-15：油麻地窩打老道30號一間夾公仔舖，一名身穿黑衣的男子撬開店內的找換機，據知機內餘下大約200個5元硬幣，約值1,000元現金。

2020-09-30：元州街144號一間夾公仔機舖頭，據報當時有數名「台主」，在舖頭閣樓位置談天，期間從閉路電視看到，有人利用類似救生鎚仔的工具，毀壞3部夾公仔機的玻璃，並掠走4盒共約值1萬元的公仔及模型，整個過程約1分鐘。

2020-08-18：旺角太子聯合廣場商場1間夾公仔舖，2名分別姓何（37歲）及姓梁（28歲）可疑漢，當時他們未能出示身份證，同時警員發現其中1部夾公仔機有損毀，機內約值100元的「咕𠱸」被人盜去。

2020-08-09：兩名竊匪以剪鉗破壞夾公仔機鎖頭，企圖將贓物放入袋中帶走，未料到機主竟透過閉路電視目擊犯罪經過，報警通知警方拉人，2賊當場就擒。