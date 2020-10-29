旺角夾公仔舖遇竊　4盒海賊王模型價值5000元　網上現炒價

近年夾公仔機在香港大受歡迎，夾公仔機舖更加遍地開花，梗有一間係附近。之前曾有店舖以夾iPhone等高價電子產品作招徠，吸引顧客，惟市面上大部分夾公仔機仍以動漫模型公仔為主。今日（29日）清晨時分，旺角一間夾公仔機舖遭賊人闖入店內，以硬物扑爆玻璃，偷走4盒海賊王模型公仔。夾公仔機台主受訪指，4盒海賊王模型合共約值5,000港元，部份比較罕見，網上拍賣網更出現炒價。

日本漫畫海賊王（One Piece）自1997年起連載，至今已23年，並成為史上最高銷量的日本漫畫。漫畫連載23年以來，在世界各地累積大批擁躉，海賊王周邊產品廣受歡迎。而今次凌晨時分，旺角夾公仔機舖被盜走的4盒海賊王模型，根據台主所講，分別是「皇冠喬巴」、「戰車喬巴」、「貓咪喬巴」及「青雉（單車佬）」，均是海賊王的角色。

記者根據台主提供的模型公仔名稱，在Carousell、facebook等平台尋找相關模型的資料及售價，發現4個公仔都出現「炒價」，每個模型價錢約值500至2000元不等，4盒模型約值5000港元。由於「皇冠喬巴」是海賊王15週年的紀念公仔，故相對而言最為珍貴，網上炒價高達2200元。

近期夾公仔舖遇竊案：

2020-10-23：觀塘匯景道8號夾公仔舖遇竊，店內兩部夾公仔機玻璃碎裂。經點算一部約值1600元的Switch遊戲機、一對約值1700元的耳機及一個約值500元的模型不見了。

2020-10-20：旺角維景酒店地下一間夾公仔機店舖被爆竊，一男剪爛夾公仔機的鎖頭，偷走大約30盒約值1.3萬元的模型。

2020-10-15：油麻地窩打老道30號一間夾公仔舖，一名身穿黑衣的男子撬開店內的找換機，據知機內餘下大約200個5元硬幣，約值1,000元現金。

2020-09-30：元州街144號一間夾公仔機舖頭，據報當時有數名「台主」，在舖頭閣樓位置談天，期間從閉路電視看到，有人利用類似救生鎚仔的工具，毀壞3部夾公仔機的玻璃，並掠走4盒共約值1萬元的公仔及模型，整個過程約1分鐘。

2020-08-18：旺角太子聯合廣場商場1間夾公仔舖，2名分別姓何（37歲）及姓梁（28歲）可疑漢，當時他們未能出示身份證，同時警員發現其中1部夾公仔機有損毀，機內約值100元的「咕𠱸」被人盜去。

2020-08-09：兩名竊匪以剪鉗破壞夾公仔機鎖頭，企圖將贓物放入袋中帶走，未料到機主竟透過閉路電視目擊犯罪經過，報警通知警方拉人，2賊當場就擒。