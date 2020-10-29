變態大專生於校服少女前扮失禁再騷擾　九龍塘名校5人中招

警方今日（29日）上午在九龍塘廣播道拘捕一名19歲大專男學生，涉嫌遊蕩，疑犯正被扣留調查。 被補姓謝大專男生涉嫌於今年9月至10月，先後在九龍塘區向同一間名校的5名女學生，作出言語騷擾及猥褻行為。警方指，疑犯於放學時間尾隨獨自離開學校的女生，跟蹤至人流僻靜的地方時截停女生，向她們詢問洗手間位置後，便在其面前扮失禁及露出微笑，當受害人驚慌逃走時，疑犯再追上及作出言語騷擾。據悉，疑犯是以拍膊頭手法截停事主。

警方前（27日）接獲九龍城區一間女子名校報案，指上月至今月共有5名年齡介乎15至17歲的學生被同一名年輕男子騷擾。（林振華攝）

據了解，受害女生就讀瑪利諾修院學校（中學部），疑犯為香港專業教育學院（黃克競分校）學生，攻讀康體文娛管理高級文憑課程，家住九龍塘廣播道。消息指，由9月18日至10月23日期間，有人在九龍塘區一間女子中學附近蹓躂，於下午1時45分至下午3時30分放學時段，跟蹤獨自放學女學生，至界限街窩打老道一帶趁機犯案。

警方前（27日）接獲九龍城區一間女子中學報案，指上月至今月共有5名年齡介乎15至17歲的學生被同一名年輕男子騷擾。經深入調查後，警方今日上午10時35分在廣播道拘捕一名涉案19歲姓謝大專生，涉嫌遊蕩，被捕人正被扣留調查。



九龍城警區刑事調查隊第七隊主管童俊凌督察交待案情指，疑犯每次犯案的手法相同，均在放學時間尾隨獨自離開校門的女學生，至人流較少的地方時截停受害人，並詢問附近洗手間位置，隨即故意在受害人面前失禁，並向受害人微笑。受害人感到害怕逃離現場後，疑犯繼續尾隨受害人，並作出言語騷擾。