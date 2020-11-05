警隊國安處舉報熱線啟用　提供電郵短訊WeChat等途徑報料

《港區國安法》自今年7月起實施，至今警方已先後拘捕及通緝多人，早前有消息指警隊國家安全處擬設立舉報熱線，讓市民舉報危害國家安全情報，警方於今日（5日）正式推出熱線，並提供電郵、短訊及通訊軟件等途經供市民報料。

警方國安處舉報熱線於今早8時半正式推出，同時亦開放WeChat（微信）、SMS短訊及電郵形式報料。消息指，舉報熱線形式與現有的「反暴力報料熱線」類似，報料人可透過各途徑提供資料、相片、錄音、錄像等情報。由於資料敏感，熱線不會有人接聽，報料人資料亦會保密，所有資料由警隊國安處處理。

香港警察facebook專頁表示，為了便利市民提供與國家安全相關的資料或舉報，香港警務處國家安全處已於今日(5日)正式啟用「國安處舉報熱線」。市民可以透過微信、電話短訊，或者專設電郵，多平台作出與國家安全相關的非緊急舉報。

專頁又指，熱線只接收與國家安全相關的情報，包括資料、相片、錄音或錄像。電話熱線並不會接聽任何來電，亦不設回覆。另外，熱線並非用作一般報案，如需報案，請大家致電就近警署或999。警方不會透過此熱線索取報料人個人資料。所有收集得到的資料，不會向第三方披露，並將會嚴格按照個人資料（私隱）條例處理。