消息指警隊國安處擬設報料熱線　泛民批如「篤灰」變相鼓勵文革

《港區國安法》實施至今接近4個月，消息指警隊國家安全處擬設立報料熱線，最快11月推出，讓市民舉報危害國家安全情報。由於資料敏感，熱線不會有人接聽，報料人身份會被保密。 公民黨黨魁楊岳橋指，港府未能專注戰勝疫情，已急推「督灰」工具，質疑其居心何在。民主黨立法會議員涂謹申憂慮，做法令香港不再自由，削弱人與人之間的信任，認為將產生「寒蟬效應」。

楊岳橋質疑推出熱線，有如變相鼓勵文革在香港出現。（資料圖片）

楊岳橋批評，林鄭政府仍未戰勝疫情，首先急推「篤灰」工具，質疑其居心何在，又指如果成真，將與港府聲稱要專注應付疫情的說法背道而馳。他又指，推出熱線，有如變相鼓勵文革在香港出現。

涂謹申表示，舉報熱線和報案不同，因為報案需要有實質的相關證據，否則便有可能被控報假案或浪費警力，但國安法舉報熱線，則是舉報政見的熱線，只是要求提供情報或線索，加上報料者身份保密，舉報標準低得多，但後果卻可以很嚴重。他指，一旦警方提出表面控罪，被捕者便有可能不准保釋，而失去幾個月以至幾年的自由；即使警方不提告，被舉報人亦會被列入目標名單，受到監控。

涂僅申指，國安處本身已掌極大權力，進行竊聽亦無需法庭批准。（資料圖片）

憂慮熱線被濫用 促港府考慮是否有需要

涂謹申表示，舉報熱線削弱人與人之間的信任，等同鼓勵「人鬥人」。他舉例指，港人很可能變得不敢再與人分享其政治信念，甚至被濫用作針對不喜歡的人，不但令香港成為沉默、失去活力的社會，更會加速人才和資金流失，最終令香港沉淪。

涂又指，國安處本身已掌極大權力，進行竊聽亦毋須法庭批准，質疑現時竟然還加設市民舉報。他呼籲政府想清楚是否真的需要設立舉報熱線，造成社會解體的效應和不能逆轉的後果。