爛賭EU警疑賣戶口扺債　與10男女涉洗黑錢2.1億被捕

警方破獲一宗涉款達2.1億元的洗黑錢案，今（5日）拘捕8男3女，他們年齡介乎19至30歲，涉嫌於去年3月至今年10月期間，處理總共2.1億的懷疑犯罪得益。被捕人當中包括一名23歲男警，據悉他涉嫌洗黑錢2200萬，現已被停職候查。據了解，被捕警員姓劉，隸屬新界南總區衝鋒隊，當差4年。 消息指被捕劉警嗜賭，經常赴濠江「搏殺」，欠下大筆賭債，因而被不法集團利誘，以借出銀行戶口作償債。消息又指，警方查出他自2019年1月開始，平均每星期到澳門一次，共欠債約37萬港元。有人否認借出戶口抵償債務，聲稱戶口大額往來是向親友商借，警方正調查是否有人借出戶口替來歷不明金錢作洗黑錢用途。此外，行動中被捕男女大部份為賭徒，報稱學生及報稱無業人士。

警方毒品調查科財富調查組人員於上月接獲線報，指懷疑多名人士的戶口有不尋常的大額金錢活動。經深入調查後，警方今日在全港多區拘捕8男3女，年齡介乎19至30歲，涉嫌處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱洗黑錢）和串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。案情顯示，被捕人涉嫌於去年3月至今年10月期間，處理總共2.1億的懷疑犯罪得益，每個戶口交易金額約為500萬至7000萬。

其中一名23歲被捕男子為一名警務人員，消息指他隸屬新界南總區衝鋒隊，現已被停職。警方指警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊定必嚴正處理。所有被捕男女現正被扣留調查，警方不排除有更多人被捕。行動中，人員檢獲電話、手提電腦、銀行卡等，並已凍結相關銀行戶口涉約76萬元款項。

警方呼籲市民，不應以自己戶口處理來歷不明的金錢，否則可能會干犯洗黑錢罪行。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）乃嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。