鐵騎外賣員捱逆線車撞飛仍危殆　自僱員工意外住院保償每日僅50元

沙田水泉澳邨周四（5日）發生嚴重交通意外，一名47歲姓龐鐵騎外賣員遭逆線七人車撞飛重傷，留醫深切治療部三日，至今仍然危殆。Foodpanda昨日承認傷者為其公司名電單車送遞員，已主動與其家屬聯絡。有員工提供自僱員工的意外保險資料，指Foodpanda住院津貼每日僅50元，惟未知傷者是否屬自僱員工。

傷者送院治理。（資料圖片）

根據Foodpanda員工提供予《香港01》的資料可見，該公司聘請的送遞員分為受僱及自僱。受僱送遞員必須使用公司保溫袋及穿著公司制服，而自僱者只須使用高質素保溫袋。其中，自僱員工的的團體人身意外保險資料可見，一旦因意外受傷需要送院，每日的意外住院津貼為50港元，15天為上限。若不幸遇上意外而引致死亡或傷殘，則可獲10萬港元賠償，惟未知今次受傷的事主是否自僱者。

記者嘗試翻查其他外賣速遞公司提供予送遞員的意外保險，其中戶戶送（deliveroo）官網列明，送餐專員可獲意外保險，當使用戶戶送送餐專員應用程式期間遇上意外時提供保障，意外住院現金為每日50美元，15天上限，若不幸身故可獲4.5萬美元賠償。至於Uber Eat官網及員工應用程式內，則未有找到意外保險資料，僅要求開車外送員發生意外時報警及提供相關資料予公司，公司有緊急事故應變團隊可提供協助。

工業傷亡權益會對事件表示關注，指會盡力為家屬提供協助，並指外賣員出事時有發生，但絕大多數視為自僱人士而無法得到工傷法例的保障，認為要正視問題。

Foodpanda昨日回應傳媒查詢指，已得悉一名電單車送遞員日前不幸因車禍受傷，公司已主動與其家屬聯絡，並會提供一切適切援助，以協助他們度過難關。若有進一步消息Foodpanda會再提供相關資料。