富豪捱斬｜錢峰雷懸紅1,000萬緝4刀手　更高賞金緝幕後黑手

阿里巴巴創辦人馬雲好友、綽號「錢多多」的內地富豪及慈善家錢峰雷，昨（14日）凌晨偕男助理於灣仔遭多名刀手追斬，錢大腿中刀，接受手術後，情況嚴重，至今日出院休養，其姓方男助理面、背中刀，手術後一度危殆，現轉為嚴重。錢將懸紅最高1,000萬港幣緝捕4名刀手，倘提供消息及證據協助成功檢控後幕指使人士，可面議更高賞金。

阿里巴巴創辦人馬雲好友、綽號「錢多多」的內地富豪及慈善家錢峰雷周六凌晨在灣仔被刀手斬傷。

根據錢峰雷微博，他表示，兇徒有4名，直斥兇徒「視法律如無物，挑戰社會安寧，踐踏香港治安及法治」，他現懸紅協助警方緝兇，任何人士若能提供可靠消息，如涉事私家車車牌、片段，可獲最高港幣1,000萬元，或按比例之懸紅金額，更稱能夠提供可靠消息及證據指證幕後指使人士，及成功定罪，可面議獲更高賞金。

錢峰雷懸紅緝兇。（錢峰雷微博圖片）

錢峰雷懸紅緝兇。（錢峰雷微博圖片）

事發於昨日（14日）凌晨零時許，44歲綽號「錢多多」的內地富豪錢峰雷，與48歲姓方內地男助理正欲離開灣仔會展皇朝會，遭三名刀手追斬，錢峰雷大腿中刀，隨即衝上司機駕駛的七人車座駕，逃回香島道豪宅求援；其助理則頭破血流，留在現場待救，事後兩人均清醒送院。

錢峰雷及男助理被送往律敦治醫院接受治療，其後轉送東區醫院。錢峰雷昨日接受手術後，情況嚴重，其後出院休息；其助理傷勢一度危殆，幸經治理後情況轉為嚴重。警方將案件列作傷人，交由灣仔警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。

錢峰雷是知名大慈善家，曾在同學聚會中贈送iphone手機予各人、以及參加藝人李亞鵬及王菲主辦的慈善晚宴，以2,000萬元人民幣投得一件玉觀音擺設，被網民及李亞鵬稱為「錢多多」。

根據警方網頁，目前有19宗懸紅案件，大部分為謀殺案，發生於2014年的劉進圖傷人案為懸紅最高案件，由明報報業有限公司提供110萬元緝兇。發生於去年11月13日的上水飛磚謀殺案為賞金第三高案件，同時為由警方提高最高懸紅的案件。

今年1月刑滿出獄並遭遞解出境到美國的「賊王」季炳雄，曾獲下多宗持械行劫案，並與警方駁火，01年於何文田遇便衣警員截查時，向兩警員開槍，又於6月打劫旺角始創中心掠走逾285萬手錶時再開槍，同年警方宣布懸紅200萬港元發出全球「紅色通緝令」，創下香港史上最高懸紅紀錄。及至03年平安夜，警方於攻入佐敦一單位，拘捕睡夢中的季炳雄。