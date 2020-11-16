油麻地奪命火｜鄭承隆相關公司持有　大廈2年前需強制驗樓、驗窗

油麻地唐樓火警造成7人死亡，起火地點廣東道562號唐樓2年前被屋宇署發出「對建築物進行檢驗及修葺的義務」及「對窗戶進行檢驗及修葺的義務」，即被要求強制驗樓、驗窗。業主為一間英屬處女島成立公司持有，樓契由Cheng Shing Lung, Edwin簽署，中文譯音與洋名跟監警會前委員鄭承隆相同。

油麻地唐樓火警造成7人死亡，起火地點廣東道562號唐樓兩年前被屋宇署要求強制驗樓、驗窗。（蔡正邦攝）

油麻地唐樓昨（15日）晚發生火警 ，造成7人死亡，現時7人危殆留醫。起火地址警方與消防收報各異，警方接報廣東道西貢街交界起火，消防則收到廣東道560號多人報案指有火警。後來消防更新火場地址應為廣東道562號。記者按廣東道562號查冊，發現火警大廈2005年轉手予名為Starnet Resources Limited的公司，作價1,100萬元。

屋宇署2008年援引《建築物條例》，向大廈發出「就建築物或建築工程的拆卸或改動發出的通知」，及後再於2018年11月被屋宇署發出「對建築物進行檢驗及修葺的義務」及「對窗戶進行檢驗及修葺的義務」，要求大廈強制驗樓、驗窗。2019年大廈被要求拆除面向後巷圍牆一個破損的金屬支架。

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與廣東道562號相連的560號大廈，即接獲火警報案的地址，也是由Starnet Resources Limited持有，亦被屋宇署強制驗樓、驗窗。

Starnet Resources Limited在英屬處女島成立，公司董事（Director）Cheng Shing Lung, Edwin簽署火警大廈買賣文件，中文譯音與洋名跟監警會前委員鄭承隆相同。記者向鄭承隆查詢暫未獲覆。 《香港01》正向屋宇署查詢大廈有否遵照署方指示驗樓、驗窗。