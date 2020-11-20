國安法｜中大遊行學生被指違國安法　警國安處到校園搜證

受疫情影響，中大昨日（19日）舉行網上畢業禮，其間有逾百名畢業生在校內遊行，質疑校方不欲學生藉場合表達訴求，有人拉起橫額及高叫口號，其後校方報警，指他們涉嫌違反限聚令及《公安條例》，又指部分人士展示港獨橫額及旗幟、高叫港獨口號以及顛覆國家政權口號。警方國安處接手調查案件，今午（20日）大批警員到達中大校園搜證。

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今午元朗區議員、前中大學生會主席張秀賢在 Facebook 指，警方正進入中大調查。下午約3時半，中大「四條柱」入口對出的車站有多部警車停泊。中大人資訊專頁亦於Instagram發布相片，顯示敬文書院餐廳外有大批警員到達。至下午4時許，大批警員現身聯合書院，有職員手持中大校園地圖、設施相片，到達胡忠圖書館、康樂大樓等地作對比，亦手持相機不斷拍照作記錄。另有一批警員亦到達百萬大道搜證。

中聯辦發言人表示，堅決支持特區國家安全機構採取果斷措施，迅速偵辦案件，依法作出處理。

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昨日（19日）約100名中大應屆畢業生響應網上校園遊行的號召，在港鐵站外對出的民主女神像附近集合及出發，遊行至百萬大道。部份人戴上面具、手持黑色汽球及「一息尚存 抗爭到底」、「毋忘義士 釋放十二」等標語，沿途高叫多個反修例口號，包括「光復香港 時代革命」、「香港獨立 唯一出路」等。畢業生亦到去年爆發激烈衝突的二號橋位置，為在反修例運動中傷亡和逃離的示威者，以及12位在內地被扣押港人默哀三分鐘。他們遊行到目的地後，手持標語高唱《願榮光歸香港》，有部分人戴上「豬嘴」及頭盔，並手持印有「梭角分明 毋負期許」的圓盾在烽火台前重演去年中大衝突的示威場面，亦有畢業生舉起12港人名字站立，行動完成後，眾人在原地影畢業照，並和平散去。

中大就事件兩度發聲明。中大指，昨午（19日）12時許開始，逾百人擅自在大學校園進行集會及遊行活動，涉嫌違反限聚令及《公安條例》，又指出部分人士展示港獨橫額及旗幟、高叫港獨口號以及顛覆國家政權口號，大學已經報警，並將情況即時通報警方。

警方指出，有人在香港中文大學校園內聚集，其間展示「港獨」橫額和旗幟、叫喊「港獨」口號，涉嫌干犯《香港國安法》，更有部分人沿途以噴漆作刑事毁壞，校方已就事件報警，警務處國家安全處已接手處理並展開調查。