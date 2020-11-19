國安法｜中大指今早校內遊行有人叫港獨口號　警國安處展開調查

新冠肺炎疫情持續，中大今日(19日)舉行網上畢業禮，不過有百多名畢業生今早在校內遊行，不滿校方以疫情為由取消實體儀，質疑校方不欲學生藉場合表達訴求。中大指他們除涉嫌違反限聚令及《公安條例》，又有指出部分人士展示港獨橫額及旗幟、高叫港獨口號以及顛覆國家政權口號，大學今早已經報警，並將情況即時通報警方。警方國安處晚上公布，已就中大校園涉嫌違法活動展開調查。

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教育局：大學校園並非法外之地

教育局亦發展聲明，指有人於未經申請下組織人群到中大遊行及集會，在疫情中增加傳播疾病風險，並破壞校園安寧及公物，涉嫌干犯違法行為，予以強烈譴責。「這不僅罔顧公共衞生風險，亦可能違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，其間更有人高叫及展示『港獨』信息，有關行為可能已觸犯《香港國安法》。」

發言人重申，校園並非法外之地，師生須遵守法律，更不應從事危害國家安全的行為和活動；大學亦有管理責任，確保其運作符合法例要求，以及學生和社會整體的利益。局方支持中大校方就今日的事件通報執法部門，並表明將按其既定機制，處理有損大學聲譽行為的做法。

有兩個男子被校方保安截查，暫未知悉是否屬中大學生。（胡家欣攝）

警方嚴厲譴責

警方指出，有人在香港中文大學校園內聚集，其間展示「港獨」橫額和旗幟、叫喊「港獨」口號，涉嫌干犯《香港國安法》，更有部分人沿途以噴漆作刑事毁壞，校方已就事件報警，警務處國家安全處已接手處理並展開調查。

警方稱，高度重視有人在大學校園內公然違反《香港國安法》及進行刑事毀壞，並予以嚴厲譴責。

有中大學生不滿校方以疫情為由取消實體畢業禮，在校內舉行遊行，部分人戴上Ｖ煞面具。（胡家欣攝）

原定今日(19日)至周六舉行的中大畢業禮改為網上進行。有中大學生今日發起校園遊行，並以默哀方式，關注在反修例事件中傷亡、流亡海外的示威者，及12名在內地被扣押的港人，現場有約百人參與。在遊行開始前後，有校園保安拍攝影片，又呼籲學生停止聚集及遊行。

中大就事件兩度發聲明。中大指，今天12時許開始，逾百人擅自在大學校園進行集會及遊行活動，涉嫌違反限聚令及《公安條例》，又指出部分人士展示港獨橫額及旗幟、高叫港獨口號以及顛覆國家政權口號，大學今早已經報警，並將情況即時通報警方。