網台主持傑斯夫婦及女助手被捕　「千個爸媽」涉違國安法及洗黑錢

D100網台主持傑斯及妻子曾碧雲，以及一名女助理利寶麗，今日清晨被警察上門拘捕。消息指，事件與傑斯年初在網上發起名為「千個爸媽，台灣助學」的籌款計劃有關，該計劃旨在透過眾籌集資，資助已經離港赴台的香港示威者。據了解，警方以涉嫌違反《國安法》第21條資助他人分裂國家罪及洗黑錢，將3人拘捕。 消息指，有人透過計劃籌了千多萬港元，其中動用約600多萬元投資股票，而據知台灣的對口單位屬台獨組織。

今早（21日）傑斯於facebook專頁證實事件，並指「傑斯今早被捕，已聯絡律師，未知有冇保釋」。至於李慧玲亦於facebook專頁發文指，傑斯和太太今早被上門拘捕，警察現仍在他家中搜查，有黃國桐律師陪同。內文指出，指控「千個爸媽」涉嫌洗黑錢、亦有可能涉嫌資助分裂國家。傑斯稍後會被帶到灣仔警總，傑斯的太太會到柴灣警署。

翻查資料顯示，傑斯於今年2月於facebook平台帖文指推出「千個爸媽，台灣助學」籌款計劃，計劃於網上進行募捐，並指籌款為助示威者進往台灣之用。