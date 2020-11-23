浪翠園三屍命案｜16歲男死者中學啟危機小組　校方：師生非常難過

深井浪翠園日前（21日）發生三屍倫常命案，一名51歲的抑鬱婦偕同一對分別16及21歲的子女，伏屍家中近一周，遷出兩個月的丈夫回家才揭發事件。據知該對姊弟皆患有亞氏保加症，分別就讀於城大社會學系，以及聖公會李炳中學，惟至9月起先後未有再上學。 聖公會李炳中學今日（23日）發表新聞稿，指師生得悉事件後感到難過，校方目前已啟動危機處理小組。

聖公會李炳中學今日發表新聞稿 。（鄧詠中攝）

據知16歲男死者就讀聖公會李炳中學，9月時仍有上學，惟至10月已沒有再去學校。校方今日（23日）發新聞稿指，校方早前得悉一名學生倒臥家中，全校教職員均對事件感到難過及悲痛，目前案件已交由警方調查，不便發表任何意見。另外，校方已啟動危機處理小組並聯繫教育局跟進，教師﹑輔導人員及心理學家亦會為有需要的教職員及學生提供協助。

就讀城大社會學系的21歲長女亦自9月起未有再上學。

深井浪翠園上周六（21日）發生倫常慘案，一名51歲抑鬱婦被發現與21歲長女及16歲孻仔伏屍家中，警方調查後相信，三母子已死去5至6日，懷疑他們多日前飲酒後於主人房燒炭亡，至上周六丈夫登門尋找失聯多日的妻兒，始揭發事件。據了解，女戶主患有抑鬱症多年，與丈夫感情決裂並提出離婚，丈夫於兩個月前遷出。