雙程證婦幫人打肉毒桿菌針　涉無牌行醫等三罪被捕

警方今午（23日）拘捕一名雙程證內地女子，涉嫌未經註冊為醫生而執業、管有第一部毒藥及違反逗留條件。內地婦早前透過Wechat結識一名女受害人，今年8月在觀塘一幢商業大廈，先後3次為對方注射肉毒桿菌針療程，並收取合共39,600元，其後女受害人眼睛出現重影、疼痛、呼吸困難等症狀，經醫生診斷後，與肉毒中毒脗合。

觀塘警區雜項調查小隊主管馬仲瑩表示，被捕人士在內地及本港均無執業資格。（王譯揚攝）

+ 5 + 5 + 5

被捕內地婦31歲，持雙程證來港，現正被扣留調查。觀塘警區雜項調查小隊主管馬仲瑩表示，該名內地婦在內地及本港均無執業資格。

一名32歲女子9月上旬報案指，7月於WeChat結識內地婦，對方聲稱提供美容產品及療程。8月2日至23日期間，受害人先後3次於觀塘一棟商業大廈內，接受內地婦為她注射肉毒桿菌針，合共3個療程，繳付39,600元。受害人其後眼睛出現重影、全身乏力、疼痛、難以吞嚥、呼吸困難，經醫生診斷後，證實症狀與肉毒中毒脗合。

警方深入調查後，今午聯同衛生署展開行動，警方派員喬裝成受害人友人，陪同受害人於觀塘另一幢大廈與內地婦見面，假裝接受療程。當內地婦企圖為受害人注射療程時，探員展開拘捕行動。警方在現場檢獲一批包括肉毒桿菌針在內的第一部毒藥，以及在內地婦身上搜獲用作招攬客人的電話。警方正調查美容針來源，案件交由觀塘警區雜項調查小隊跟進。