有市民接受醫療美容療程後　揭台灣醫生疑無牌在港行醫

再有懷疑美容院無牌行醫醜聞爆出！民主黨屬下香港美容監察接獲市民求助，指去年年中接受了醫療美注射療程，其後卻發現對方並非香港註冊醫生，而是一名台灣醫生，質疑涉及無牌行醫。

香港美容監察接獲市民求助，指去年年中接受了醫美注射療程，其後卻發現對方並非香港註冊醫生。（黃詠榆攝）

事主X小姐（化名）希望改善面部輪廓，於去年7月17日到一間美容院接受注射童顏針療程，而職員事前一直向事主表示過程將由註冊醫生處理。至注射當日，美容院安排了一名夏姓醫生為其進行注射療程，而夏身上亦掛有表明「醫師」身分的名牌。

事主在療程後感到十分頭痛，在回到家中後，頭部仍然感到頭痛、甚至面部感到麻痺，半夜更有嘔吐等狀況。X小姐翻查資料，始發現夏並非香港註冊醫生，到美容院投訴及報警求助。

香港美容監察發起人、民主黨醫療政策副發言人袁海文批評，警方到場後沒有拘捕夏，而只拘捕其他職員。而且，事後至今多月，亦沒有向入境處提出調查夏的出入境紀錄，是變相縱容其繼續來港無牌行醫。

袁又指，已協助X小姐向台北市醫師公會、臺北市政府衛生局及臺北經濟文化辦事處（香港辦事處）投訴夏違反醫師守則，而台灣衛生福利部回覆正跟進事件。