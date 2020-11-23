嫖客確診｜記者直擊旺角建興鳳樓　鳳姐指無人籲檢測﹕可唔戴罩做

本港今日（23日）新增73宗新冠肺炎確診個案，其中8人源頭不明，據了解，其中一名無源頭個案為35歲男子，局方追蹤其有過緊密接觸的接觸者時，有人承認於本月8日曾到旺角著名鳳廈建興大廈召妓。若確診男子於潛伏期間曾光顧上址鳳樓，恐會爆發下一波「召妓群組」。局方派員搜尋該名鳳姐無果，遂「洗樓」呼籲其他性工作者接受檢測。《香港01》記者今晚上門直擊鳳廈內情況，有鳳姐應門稱近日未見有警員或衞生署人員呼籲她們接受檢測，更向記者指﹕「可以唔戴口罩做。」

記者今晚到亞皆老街及花園街交界建興大廈了解，發現由5樓至13樓每一樓層均有鳳樓，但部分疑因疫情關係沒有營業，故顯得疏落，全幢共約有20間鳳樓仍營業，大多正在工作。部分鳳樓門外貼有招客的宣傳字眼，當中亦有提醒客人要戴口罩的告示﹕「為己為人，請戴口罩，no mask，沒口罩者，no sexy！恕不招待！」

記者嘗試向一些鳳姐了解情況，她們應門時均沒有戴上口罩，操鄉音透露近日沒有警員或衛生署人員上門呼籲她們接受檢測。記者問及工作時會否戴上口罩，有鳳姐稱﹕「可以唔戴口罩做。」記者在現場亦發現有嫖客「洗樓」尋找可光顧的鳳姐。

據了解，昨晚深夜（22日）有人發現多名身穿保護衣人士到建興大廈了解，估計當時是嘗試尋找確診35歲男子曾光顧的鳳姐，惟因確診男子報稱忘記曾到訪的樓層及單位，最終局方人員未能找到該名鳳姐。至今日凌晨警方及衞生署人員再上樓呼籲其他鳳姐接受檢測。

翻查資料，自從著名尋歡「性」地尖沙咀香檳大廈被收購後，旺角建興大廈成為區內近年出名的鳳廈。建興大廈樓高14層，樓齡超過50年，其中12層200多個劏房單位，被用作「一樓一鳳」，曾有各國佳麗進駐。警方於2018年1月曾在上址進行掃黃行動，拘捕99名妓女，包括來自中國內地、俄羅斯、烏克蘭、泰國等地的妓女，其中包括7名變性人。惟警方大舉掃黃後，建興大廈的黃色事業食舊繁盛，警方同年7月曾再掃黃拘68名涉嫌賣淫的中外女子及12名泰籍變性人。記者今晚曾嘗試在著名的黃色網頁搜索建興大廈的性工作者資料，卻發現沒有建興大廈在鳳樓名單內，未知是否有人將相關資料刪除。