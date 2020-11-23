35歲嫖客確診無源頭　曾到旺角建興鳳樓召妓　局方派員拍門籲檢測

旺角建興大廈懷疑有男嫖客感染新冠肺炎。本港今日（23日）新增73宗確診新型冠狀病毒個案，其中8宗屬源頭不明個案，當中包括一名35歲男子。消息指，該名確診者承認於本月8日，曾到旺角花園街及亞皆老街交界建興大廈光顧鳳樓。警方連同衛生署人員知悉事件後，昨晚至今凌晨曾派穿保護衣人員到上址尋找有關性工作者但無果，據知確診男子報稱忘記曾到訪的樓層。人員遂於上址洗樓，呼籲一樓一單位內的性工作者接受檢測，以防爆發新一輪的「召妓群組」。

據了解，衞生防護中心今日(23日)公布新增73宗確診個案，本港亦累計已有5702宗個案。73宗確診個案中，有8宗屬源頭不明，包括該名35歲男子。據了解，他居住於旺角區。

翻查資料，旺角建興大廈為區內近年是出名的鳳廈，樓高14層，樓齡超過50年，其中12層200多個劏房單位，被用作「一樓一鳳」，曾有各國佳麗進駐。警方於2018年1月曾在上址進行掃黃行動，拘捕99名妓女，包括來自中國內地、俄羅斯、烏克蘭、泰國等地的妓女，其中包括7名變性人。

過去亦曾有性工作者證實確診新冠肺炎。警方於10月28日一次掃黃行動中，於旺角塘尾道206號東方泛達酒店，發現一名42歲女子沒有合法居留權，將她帶返旺角警署，之後轉至青山灣入境事務中心及馬頭角羈留中心，至（10月30日）她發病之後確診。該名女子相信於潛伏期間，曾在東方泛達酒店及大圍積存街22號唐樓一個單位內從事性工作。警方知悉事件後，曾全力追尋近100名恩客。