元朗鐵皮屋起火焚毀　濃煙席捲半空　多隻貓困火場生死未卜

今日（24日）早上8時許，元朗唐人新村路一間鐵皮屋起火，現場冒出大量濃煙及多次傳出爆炸聲。消防出動煙帽隊開喉灌救，其後將火熄滅，起火的鐵皮屋嚴重焚毀。據悉火場面積約50米乘50米，波及附近的木屋、貨倉及鐵皮屋，10多名居民疏散至安全位置。警方正調查案件，起火原因有待調查。 消息指，10多隻貓狗一度被困火場。「我都好內疚，救唔到啲貓貓！」村民吳女士指事發時滿佈濃煙、火勢猛烈，她與胞姊所飼養10多隻小貓被困火場，目前生死未卜，至於單位內約6隻狗成功逃離火場。事後消防員救出一隻小花貓，牠手腳紅腫、受驚躺在主人懷內。據知，起火單位住有數名菲律賓人，單位擺滿拾荒物品及電線等。

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村民吳女士指，火警發生時她正在睡覺，之後胞姊拍醒她指毗連單位發生火警。她指當時附近已經滿佈濃煙，其寓所的廁所亦被波及起火。吳稱，當時立即抱起愛貓逃去，但數隻貓疑太害怕瑟縮一角，由於火勢猛烈她只好奪門逃生，「我唔係唔想救佢，我都好想救佢，我都好慘無咗隻貓！」吳女士手中抱着由消防員救出受傷小貓，她稱兩姊妹所飼養的10多隻小貓，目前仍是生死未卜，至於5隻狗全部逃出火場無大礙。

「我都好內疚，救唔到啲貓貓！」吳女士稱，今早走火警時極度驚險，火勢漫延速度快及一發不可收拾，她對於未能救出愛貓感到難過。吳稱，所有財物都付之一炬，包括兩隻約值20多萬元金錶、鑽石手鏈、金鏈及5至6萬元現金。她續指，起火單位住有數名菲律賓人，對方不時將拾荒物品堆放屋內，單位擺滿雜物及電線等雜物；有在附近種菜的女工指，火警發時傳出多次爆炸聲，她指聽到至少8至10次爆炸聲，眾人立即跑走。事後政府地政署人員到場，為村民提供協助。

愛協：現場狗隻無恙、多隻貓疑失蹤

愛協發言人表示，今日較早前愛協接獲警方通知，於元朗山下路唐人新村有鐵皮屋起火，現場居民飼養的動物或需要協助。愛協督察到場後發現兩戶人家，分別2隻及4隻狗無恙，另有一飼養10隻貓的住戶，暫只尋獲1隻貓，飼主將自行照顧該貓隻，並待現場解封後再折返尋回其他貓隻。現時現場火勢已受控，如現場飼主需要愛協協助，可聯絡愛協24小時動物拯救熱線2711 1000。