警搗低息貸款電騙集團再拘兩人　12名被捕男女獲准保釋候查

早前警方搗破低息貸款電騙集團，拘捕10名男女，今日（24日）警方指，深水埗警區重案組人員經進一步調查後，於10月8日分別在元朗區及上水區，再拘捕一名35歲本地女子及一名41歲本地男子，涉嫌串謀詐騙被捕。案件至今共12人被捕，所有被捕人士已獲准保釋候查，須於12月下旬向警方報到。 警方呼籲任何人如就案件有資料提供或懷疑受騙，請致電3661 9815 或6332 4248；或透過通訊應用程式（WhatsApp︰9408 1890）與深水埗警區重案組第二隊人員聯絡。

警方檢取證明當中包括一些騙徒「cold call（推銷）」時使用的講稿，可見他們會向受害者聲稱「聯同銀行機構做內部減息」，協助辦理低息貸款。（蔡正邦攝）

早於今年9月16日，警方展開代號「勇戰者」（BOLDFIGHTER）的行動，在長沙灣區拘捕6男4女，年齡介乎25至46歲，涉嫌「串謀詐騙」，警方相信行動已成功搗破一個不良財務中介詐騙集團。

今年七月至八月，警方接獲三名市民報案，指他們接獲推銷電話，對方自稱為銀行職員，並向受害人推銷免息或低息貸款。騙徒其後相約受害人到青山道的辦公室見面，及要求受害人繳付約5,200至49,000元的服務費以獲取貸款。受害人其後到銀行查詢有關貸款申請時，始發現被騙，於是報案。

初步調查顯示，案件涉及約100名受害人，涉案總金額約為220萬元。行動中，探員搜查位於青山道及永康街的兩個辦公室，檢獲借貸文件及現金等證物。