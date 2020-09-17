逾百人墮低息貸款騙局失220萬元　警拘6男4女

警方偵破低息貸款騙案，6名男子及4名女子涉「串謀詐騙」被捕。警方追查一個總部位於長沙灣的詐騙集團，騙徒訛稱銀行職員以電話推銷，吸引受害人到青山道寫字樓作付費信貸評估，收費由5,200元至49,000元不等，相信涉及逾百名受害人，總金額約220萬元。警方檢取證明當中包括一些騙徒「cold call（推銷）」時使用的講稿，可見他們會向受害者聲稱「聯同銀行機構做內部減息」，協助辦理低息貸款。

警方檢取證明當中包括一些騙徒「cold call（推銷）」時使用的講稿，可見他們會向受害者聲稱「聯同銀行機構做內部減息」，協助辦理低息貸款。（蔡正邦攝）

深水埗警區重案組第二隊主管許仲恒署理總督察講解案情，指本年7月至8月接獲3名受害人報案，指收到騙徒假扮銀行職員電話，稱可辦理10萬至60萬元不等低息貸款。受害人表示有興趣後，被安排前往青山道一個寫字樓，進行收費信貸評估，收費由5,200至49,000元不等。後來受害人接到信貸評估之報告後，各自往銀行查詢時，才得知銀行無安排貸款服務，始知受騙。

許形容此集團非常「狡猾」，租用一個寫字樓接洽受害人，另租一個作為「cold call（電話推銷）」大本營。警方深水埗刑事總部執行代號「勇戰者」的行動，成功瓦解一個「不良財務中介」詐騙集團，拘捕6男4女，包括骨幹成員，年齡介乎25歲至46歲，部分人有黑社會背景。他指，騙徒分工仔細，一些人進行電話推銷、部分人處理信貸文件、部分負責遊說受害者，亦有人處理犯罪得益。警方在行動中檢獲7,100元現金，多部電腦、多部座檯電話、一些手提電話等，又搜出客戶資料及借貸文件，正聯絡相關人士並調查金錢去向，不排除有更多人被捕。

深水埗警區刑事總督察張樂泉表示，初步相信集團運作數個月，涉及受害人超過100個，損失金額220萬元。被捕人中除了一名先前涉藏毒需要今日押解上庭外，其他人仍扣留調查。

深水埗警區情報組主管朱雅亭督察指，2020年上半年涉及財務中介公司的罪案數字已達278宗，較去年同期的108宗增加170宗，上升157% 。單單在深水埗警區本年上半年就接獲28宗騙案，較2019年同期增22宗，上升367%。她提醒市民可在透過公司註冊處免費查閱持牌財務公司名冊，而借貸壓力測試毋須收費，強調「咪俾錢中介」，如市民懷疑遇騙案可致電24小時防騙熱線18222。