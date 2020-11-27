恐怖車禍｜汀九橋22歲鐵騎送文件遇車禍斷腳　家人籲提供車cam片

周五（27日）青朗公路汀九橋發生嚴重交通意外，一輛電單車與一輛嘉柏環球有限公司貨車相撞，23歲鐵騎士右小腿斷開，晚上仍在接受手術。事主胞姊向《香港01》表示，事發時胞弟正上班為公司遞送文件，惟未有車cam片段拍攝到意外經過。她呼籲途徑司機可透過電郵winniemeimei21@gmail.com與她聯絡，協助提供該宗交通意外更多資料。 事發時，58歲姓陳司機駕駛中型貨車沿汀九橋往屯門方向行駛，其間懷疑切線撞及電單車，23歲姓陳司機右腳嚴重受傷。58歲貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，他已獲准保釋候查，須於12月下旬向警方報到。

+ 5 + 5 + 5

事主胞姊向《香港01》表示，目前弟弟仍在進行手術，家人正等候消息，自己情緒亦不太好。她指醫生稱其弟有生命危險，對此一家人均擔憂不已。她指事發時弟弟正上班，為公司送文件，惟未有車cam片段拍攝到意外經過。她呼籲途徑司機可透過電郵winniemeimei21@gmail.com與她聯絡，提供該宗交通意外更多資料。另外，葵青區社區主任王振霖亦於Facebook表示，有熱心人士提供意外時附近車cam片段，惟仍未能目擊意外經過，希望其他車主能提供詳細資料或車cam錄影。

事發今午（27日）3時許，青朗公路汀九橋往屯門方向發生嚴重交通意外，一輛電單車與一輛嘉柏環球有限公司貨車相撞，電單車司機被拋出倒臥地上，右腳小腿遭輾斷血肉模糊。事後警員將斷肢放在冰袋一併送往醫院，讓事主接受接駁手術。