再現偷貓賊｜警尋回深水埗貓B「可樂」拘一男　貓主感謝各方協助

深水埗一間建築材料公司飼養的3個月大幼貓「可樂」，上周五（27日）遭一名胖漢偷走。警方今日（30日）拘捕一名男子涉嫌盜竊，並救回該隻幼貓。愛貓失而復得，貓主馬太的聲音難掩喜悅。她感謝警方、傳媒、街坊及網媒等的幫助，對於尋回愛貓感開心。她指昨日以為「可樂」不會回來，至今晚接獲警方通知時感受「難以形容」、「跳咗起來」，立即與丈夫稱「可樂返咗嚟」。今次事件後，她有自我檢討，自責讓可樂單獨出街玩，日後會好好看顧。她由警方手中接回「可樂」時，亦向牠稱﹕「我哋返屋企啦。」、「個個都好關注你呀，你好幸福呀，多謝大家。」

深水埗警區刑事調查隊第一隊主管偵緝高級督察黃志華表示，上周五報案人報稱其飼養於其公司地舖的一隻大約3個月大、灰白色毛唐貓被人盜去。根據閉路電視片段，當時為上午約9時50分，該貓隻於報案人店舖外散步，匪徒乘事主不為意時將貓抱走。

警方接案後，安排深水埗警區刑事調查隊、情報組、分區輔警、軍裝、特遣隊以及機動部隊人員，展開多方面調查，包括翻看大量閉路電視片段，派發宣傳單張，以及一連串情報分析，鎖定涉案匪徒。當中亦包括警察公共關係科新聞發佈及網上呼籲。

至今午，探員成功於大角嘴洋松街一棟大廈拘捕一名43歲男子，他為便利店職員，並非於深水埗工作，但居於案發地點附近，有人報稱他途經涉事店舖時感到貓隻可愛，遂將牠抱走欲自己飼養。被捕人士的住所企理，沒有飼養其他動物。他將會被扣查。警方亦尋回被盜貓隻，經初步檢查，貓隻健康良好，稍後會交由獸醫作進一步檢查。

警方提醒動物主人切勿過度容許動物四處自由走動，以免發生意外或被不法之徒有機可乘。

事發於上周五上午9時許，根據閉路電視片段，男賊人當時途徑荔枝角道224號建築材料公司，「可樂」於店外跳躍，男賊注意到「可樂」，其後折返將「可樂」抱走，並朝石硤尾街方向逃去。貓主馬太事後接受訪問時透露，貓仔約一個月大時獲客人贈送，她視如己出，「好似湊B咁湊大佢」。馬太哽咽道未能安睡，「我真係好心痛」，她指鄰近電器店日前曾看到男賊與愛貓玩樂，估計對方很喜歡「可樂」。