汽油彈襲警察遊樂會　被捕18歲學生非投擲者　警追緝3黑衣男

太子警察體育遊樂會今（1日）凌晨遭投擲汽油彈，停車場內一輛貨車焚毀。警方相信遊樂會被3名黑衣男投擲9個汽油彈，大批警員其後於附近一帶兜截，並於深水埗福榮街近石硤尾街拘捕一名18歲姓何男子。據悉，被捕男子為IVE學生，警方經初步調查，相信他不是汽油彈投擲者，正調查他為何深夜攜胡椒噴劑出現在事發一帶。 據了解，3名投擲汽油彈的黑衣男，由大坑東一山坡向警察體育遊樂會停車場投擲汽油彈，其後向大埔道方向逃走，車場內一輛貨車起火，警方正追緝3人歸案。

警方事後在深水埗截獲1名青年，並在其身上搜獲懷疑胡椒噴劑，將其拘捕帶署，據悉，警方經初步調查，相信他不是汽油彈投擲者。

警方事後在深水埗拘捕1名青年，並在其身上搜獲懷疑胡椒噴劑。

現場所見，警察體育遊樂會正門位置有水馬圍封，進入時會有人檢查，而涉事的停車場離正門有一段距離。停車場面向大坑東一山坡，除了由鐵網圍住，鐵網上亦掛有綠色帆布，地面位置無法見到停車場內情況，要登上小山坡才可見到停車場內情況。今早，起火的貨車仍停泊在內，人員拉起橙色帶圍封，探員到場拍照及調查。

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事發為今日凌晨約1時13分，警方接獲報案，指3名可疑男子在西洋菜北街近白楊街一邊，向遊樂會投擲汽油彈。消息稱，汽油彈跌入停車場內，1輛貨車起火焚毀，消防趕抵將火救熄。警方經初步調查後，相信遊樂會被3名黑衣男，投擲9個汽油彈。