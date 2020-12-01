9枚汽油彈襲警察遊樂會　被捕18歲學生非投擲者　警緝3縱火狂徒

太子警察體育遊樂會今（1日）凌晨遭人投擲汽油彈，停車場內一輛政府車輛焚毀。警方相信遊樂會被3名男子投擲9枚汽油彈，大批警員其後於附近一帶兜截，並於深水埗福榮街近石硤尾街拘捕一名18歲姓何青年男子。據悉，被捕男子為IVE學生，警方經初步調查，相信他不是汽油彈投擲者，正調查他為何深夜攜胡椒噴劑出現在事發現場一帶。縱火案交由西九龍總區重案組跟進。

據了解，警方事後翻看現場一帶的閉路電視影片，相信事發於今早凌晨1時零7分，3名投擲汽油彈的男子，由大坑東一山坡向警察體育遊樂會停車場投擲最少9枚汽油彈，其後向大埔道方向逃走，車場內一輛屬於政府貨車被燒著焚毀，警方正追緝3名縱火狂徒歸案。被通緝