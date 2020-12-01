長洲雙屍│父子檔經營多間工程公司　財困尋死　27歲兒剛過生日

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共同經營工程公司的姓劉父子兵，懷疑因為財困，今日（1日）被發現於長洲東堤小築燒炭雙亡。原來兩日前（11月29日）是27歲兒子的生日，詎料翌日他偕60歲父親共赴黃泉。
據悉，劉父為4間工程公司董事，兒子亦是其中兩間公司的董事，他們的公司分別於荔枝角及葵涌的租用工業大廈單位作辦公室。其中荔枝角工廈二房東驚聞劉氏父子出事感到錯愕，他表示，父子租用該處兩年，承接合約工程工作，惟近日亦租用其他單位，較少出入荔枝角辦公室，未有聽聞父子有財務問題，不過欠租一個月。二房東又稱，劉父有兩子，曾見過其妻、新抱及孫出入辦公室。
姓劉父子經營工程公司，租用荔枝角一工業大廈單位作辦公室。（馮國良攝）
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今日早上8時許，警方接獲報案指，東堤小築一度假屋傳出燒炭異味，單位大門被反鎖。救援人員接報到場，發現一對60歲及27歲父子，分別倒斃兩張床上，旁邊有一盤燒過的炭，警方於現場檢獲遺書，案件暫列自殺協定，據了解，兩人於昨日（11月30日）下午入住東堤小築，遺書指由於兩人經營的裝修公司近兩年欠債，他們要用信用卡貸款還錢，因而財困走上絕路。
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