長洲雙屍│父子檔經營多間工程公司　財困尋死　27歲兒剛過生日

共同經營工程公司的姓劉父子兵，懷疑因為財困，今日（1日）被發現於長洲東堤小築燒炭雙亡。原來兩日前（11月29日）是27歲兒子的生日，詎料翌日他偕60歲父親共赴黃泉。

據悉，劉父為4間工程公司董事，兒子亦是其中兩間公司的董事，他們的公司分別於荔枝角及葵涌的租用工業大廈單位作辦公室。其中荔枝角工廈二房東驚聞劉氏父子出事感到錯愕，他表示，父子租用該處兩年，承接合約工程工作，惟近日亦租用其他單位，較少出入荔枝角辦公室，未有聽聞父子有財務問題，不過欠租一個月。二房東又稱，劉父有兩子，曾見過其妻、新抱及孫出入辦公室。