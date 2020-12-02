O記上門拘捕浸大學生會署理會長方仲賢　購買鐳射筆事件涉三宗罪

浸大學生會署理會長方仲賢今晨（2日）被警方上門拘捕。消息指，警方有組織罪案及三合會調查科（O記）今晨拘捕方仲賢，他涉嫌「在公眾地方管有攻擊性武器」、「抗拒在正當執行職務的警務人員」及「妨礙司法公正」等三宗罪，據知與去年反修例運動期間，他在深水埗購買鐳射筆的案件有關，他已被帶到沙田警署拘留調查。

香港浸會大學學生會今早發文證實，署理會長方仲賢於今早約7時再度被捕，被控罪名為「妨礙司法公正」、「拒絕被捕」及「藏有攻擊性武器」，被超過20名警務人員上門拘捕，現時正處於沙田警署。浸大學生會又指，自《國安法》立法後，政府大舉進行清算，「肆意拘捕不同異見者，白色恐怖籠罩我城」，並對警方濫捕行為，予以最強烈譴責。

去年8月6日，時任浸大學生會會長方仲賢在深水埗購買鐳射筆時，被多名休班警員截查，並在其手持膠袋中搜出10支鐳射筆，警方遂以涉嫌「藏有攻擊性武器」拘捕，他其後「踢保」（拒保候查），獲警方釋放。

及至去年9月2日，警方在旺角清場期間，大批防暴警察衝至弼街及荔枝角道一帶，制服及帶走多人，當中方仲賢在基榮小學對開被截停，蹲於地上受查。方仲賢當時因拾獲他人遺失的銀包，而藏有他人的八通達，被警方以涉嫌「盜竊」拘捕。而其實方仲賢當時曾透過WhatsApp及電郵與失主聯絡，獲物主同意暫代保管財物。