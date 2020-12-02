方仲賢鐳射筆案獲准以1萬元保釋　批警濫捕　籲關注12港人

浸大學生會署理會長方仲賢於去年8月6日在深水埗鴨寮街購買10支高功率鐳射筆，其間遭休班警員截查時未能就藏有高功率鐺射筆提出合理辯解，以及被捕後曾重設手機。今晨（2日）O記上門拘捕方仲賢，指他涉嫌「在公眾地方管有攻擊性武器」、「抗拒在正當執行職務的警務人員」及「妨礙司法公正」三宗罪，案件將於12月8日在西九龍裁判法院提堂。 今午1時許，方仲賢獲准以1萬元現金保釋外出，他批評警方濫捕，並指去年被捕時已向警員指出鐳射筆是作觀星用途。方形容，香港正處於白色恐怖時期，警察如同秘密警署般，正進行全方位打壓。另外，他亦提到12港人在鹽田收押所被拘留第102日，籲外界繼續關注事件。

今午1時許，方仲賢獲准以1萬元現金保釋外出。（楊嘉朗攝）

方仲賢去年在深水埗購買10支鐳射筆後被捕，「踢保」一年多後，今晨被O記探員上門拘捕。今午1時許，方仲賢獲准以1萬元現金保釋外出，案件將於12月8日在西九龍裁判法院提堂。

方仲賢步出警署向在場守候的記者表示，今早清晨時份，約20名O記探員上門將他拘捕，指他涉嫌干犯「在公眾地方管有攻擊性武器」、「抗拒在正當執行職務的警務人員」及「妨礙司法公正」三宗罪，而警員並無帶走任何物品。

方仲賢批評警方濫捕，並指去年被捕時已向警員指出10支鐳射筆是與朋友用作觀星之用，惟警方沒有給予任何機會再作進一步解釋。方直指，警方口中所謂的「合理辯解」，只是要他返警署協助調查及承認控罪。至於「妨礙司法公正」一罪，方指警方指控他在被捕期間將手機格式化。

方仲賢形容，香港正處於白色恐怖時期，政權正全方位打壓，並指政府「害怕香港人講出真相，害怕香港人指出警暴，指出佢地嘅不公義」。方續指，香港警察如同秘密警署般清晨上門拘捕，如同赤裸的國家機器運行國家暴力於市民身上。

方坦言在單親家庭長大，雖然站出來參與社會運動，為不公義發聲，但同一時間不希望家人受到牽連。他直斥警察在妻兒朋友被人起底時，經常提到禍不及妻兒，但事實上卻用同一手法對待他，並指警方拘捕時滋擾其家人及鄰居，他希望警察將心比已，不要再騷擾其家人及鄰居。

浸大學生會成員、編委警署外聲援 遭警員截查

今早約10時，數名浸大學生到沙田警署聲援方仲賢，其間遭多名警員截查，其中浸大編委王同學到場採訪，卻被警員兩度截查。現場所見，警員多次呼籲眾人及記者散開。浸大學生會臨時行政委員Yannie表示，今早約7時方仲賢於寓所被捕，罪名包括涉嫌「在公眾地方管有攻擊性武器」、「抗拒在正當執行職務的警務人員」，以及「妨礙司法公正」。

Yannie續指，學生會成員目前仍在等待，未有任何方仲賢的消息，方的家人及浸大學生會的成員，仍在警署外等待。據她了解，方去年8月的藏有鐳射筆事件而被捕，估計今日因而再被捕，目前仍在等待律師。「覺得好無理，因為始終係上年嘅事。」Yannie認為警方再次拘捕方仲賢，有感事件很無力感。