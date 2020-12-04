區議員盧俊宇涉浪費警力保釋候查　27歲男助理涉同樣罪名被捕

屯門區區議員盧俊宇，早前於Facebook專頁發帖稱自己於上月21日元朗721事件紀念活動中，被警方反手捉緊恐嚇並帶返警署，惟警方隨後澄清並無此事，盧俊宇於上月25日因涉嫌浪費警力被捕獲准保釋後，至今日（4日）警方再以涉嫌浪費警力，拘捕盧俊宇的27歲男助理。警方稱，27歲姓趙男子，於今午2時在元朗區被捕。 盧俊宇早前於Facebook專頁就事件致歉，指自己當日與助理透過電話溝通，因表達和理解過程出現嚴重落差，致令帖文部分內容與事實不符。

警方早前於Facebook專頁發文指，於上周六元朗721事件16個月，盧俊宇在社交平台發帖指自己於元朗鳳攸北街公園查問警方行動，被警員反手捉緊及恐嚇，及後被帶往元朗警署，最終無條件獲釋。警方澄清指並無此事，又譴責盧俊宇說謊及有違公職人員應有的操守和誠信。

盧俊宇其後於Facebook專頁致歉，指自己當日與助理透過電話溝通，因表達和理解過程出現嚴重落差，致令帖文部分內容與事實不符。盧俊宇又指，事後理解到帖文所造成的影響，已主動把帖文删除。上月25日警方以涉嫌浪費警力將盧俊宇拘捕，並押返其於屯門的辦事處調查。警方當時指發現被捕人於當晚無被任何警務人員拘捕或帶返警署調查，並確定他當晚並無出入過警署，由於被捕人失實指控令警方浪費一定程度警力作調查，警方以涉嫌浪費警力將他拘捕。