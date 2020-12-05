「國安法官」蘇惠德接恐嚇電話　司法機構稱高度關注

獲特首委任為「國安法」指定法官的總裁判官蘇惠德，昨日（12日4日）接獲一通恐嚇電話。據了解，昨日蘇惠德收獲一通恐嚇電話，據知對方為一名中年男子，通話中表示要「炸死你、老婆、同你個仔」，事後蘇惠德報警求助。司法機構今早回覆《香港01》查詢時指，事件已由警方跟進，司法機構不適宜評論。 據資料顯示，總裁判官蘇惠德為「國安法」指定法官之一，負責處理危害國家安全的案件。蘇惠德曾審理黎智英欺詐罪案、並拒讓黎保釋，以及七一電單車男撞警、第二代美國隊長的案件。

蘇惠德在審理七一電單車男撞警員的案件時，在法庭上確認自己是行政長官所指派委任的6名「指定法官」之一，並指自己已收到聘書。

司法機構：事件已由警方跟進，不適宜評論

司法機構回覆《香港01》查詢時指，事件已由警方跟進，司法機構不適宜評論。司法機構表示，高度關注事件，並重申一直以來，法官及司法人員依法處理案件，確保司法公正，並以無懼、無偏、無私、無欺之精神，維護法制，主持正義。如對判決或判刑不滿意，有上訴機制處理。」

年初被起底 被指為「香港親中法官」

今年初已有Telegram頻道將蘇惠德「起底」，並形容蘇惠德為「香港親中法官」，直指他親中親共，以及支持香港警察，更將其個人資料公開，當中包括手機號碼、住址、出生年月日等。

23歲男子唐英傑在七一遊行期間，於灣仔駕駛電單車與三名警員相撞，當時車上插著「光復香港 時代革命」的旗幟，唐事後被捕兼被控「煽動他人分裂國家罪」及「恐怖活動罪」。（資料圖片）

蘇惠德為首名公開確認的國安法指定法官

總裁判官蘇惠德為國安法指定法官之一，負責處理危害國家安全的案件，亦是首名公開確認的國安法指定法官。國安法立法翌日，23歲男子唐英傑在七一遊行期間，於灣仔駕駛電單車與三名警員相撞，當時車上插著「光復香港 時代革命」的旗幟。



當時，唐英傑當場被捕，其後被控「煽動他人分裂國家罪」及「恐怖活動罪」，主審案件的蘇惠德在庭上確認他收到聘書，是特首指派委任裁判官之一。該案亦為《港區國安法》立法後首宗案件，唐英傑還押在荔枝角收押所至今逾 5 個月。

黎智英欺詐罪 蘇官拒讓黎保釋

73歲的壹傳媒集團創辦人黎智英與2名高層被指隱瞞科技園公司，容許力高顧問公司使用蘋果大樓，違反租契，因而被控欺詐罪。12月3日黎智英與兩名公司高層在西九龍法院提堂，案件亦由蘇惠德負責處理。控方指黎過往外遊記錄頻繁，認為黎有潛逃風險。蘇惠德最終拒讓黎保釋，另兩被告則獲准，案件押後至4月16日審理。

處理七一電單車男撞警、第二代美國隊長案件

有「第二代美國隊長」之稱的30歲男子馬俊文，多次在示威活動期間叫「光時」及港獨口號。他於11月24日被警方正式落案控告一項「煽動他人分裂國家罪」，控罪指他於今年 8 月 15 日至 11 月 22 日期間，在10個地點及19個場合宣揚有關分裂國家的口號，而蘇惠德拒絕被告保釋，下令被告還押至明年2月10日再訊。

國安法指定法官蘇惠拒讓黎智英保釋，黎其後被押往荔枝角羈押所。（羅國輝攝）

蘇惠德於今年1月獲任命為總裁判官。根據政府的新聞稿，蘇1972年在香港出生。1996年及1997年在香港大學分別取得法學士學位及法學專業證書。1997年在香港獲大律師資格，並於1998年起私人執業，直至2009年獲委任為常任裁判官。2017年起獲委任為主任裁判官。