中環餐廳老闆猝逝　座駕被抄牌　鄰舖職員留字條盼手下留情

中環威靈頓街168號一大廈單位內，44歲姓黃男子昨（5日）被妻子揭發倒斃家中，由於屋內凌亂，警方一度認為案情有可疑，惟最後不排除有人因病失救致死，死因有待進一步剖屍確認。死者於住所樓下經營餐廳「百里居」，餐廳今日（6日）掛上「休息」牌未有營業，門前留下了兩束白花。不少客人皆到餐廳Facebook專頁留言悼念，直言對老闆猝逝一事感難以置信，並希望老闆娘能堅強。

懷疑屬於老闆的白色私家車一直停泊在大廈對開馬路，今晨9時許曾被發出電子定額罰款通知書。據悉，有與老闆相熟的鄰舖職員見狀，在車頭獻上一支白花，並留下寫有「此車主意外離世，請手下留情，不要抄牌，萬分感激！」的紙牌，希望執法人員酌情處理。