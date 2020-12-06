西貢奪命車禍｜消防隊目涉危駕被捕　消防處表遺憾尋死者家屬

西貢公路今發生奪命車禍，外籍單車男遭消防車撞倒及捲入車底身亡。警方經調查後，該名負責駕車的54歲姓姚消防隊目，涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，正被扣留調查，警方東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。 消防處對事件深表遺憾，表示已經派員嘗試接觸死者家屬以提供協助，晚上有消防處人員到死者報住的西貢區社區中心了解，惟因社區中心周日未有開放，未能與職員了解。

晚上7時許，有消防處人員前往死者報住的西貢美源街8號西貢區社區中心了解，惟社區中心周日未有開放，故消防處人員未能接觸職員。消防處表示，對於今午於西貢發生一宗涉及一輛消防車的交通意外，導致一名男士喪生，深表遺憾。該處已經派員嘗試接觸死者家屬，希望提供一切可行的協助。警方正就該宗交通意外進行調查，消防處會全面協助警方調查，並提供一切所需資料。

事發於今午（6日）1時許，一輛消防雲梯車沿西貢公路往九龍方向離開，駛至近白沙灣對開的上斜位時，消防車突然往左偏側，將一名騎單車徐徐上斜的60歲哥倫比亞籍男子撞倒，更連人帶單車捲入車底。消防車繼而撞向一輛停泊避車處的私家車，續剷上行人路，撞毀約12米欄杆後始停下。單車男由消防員救出，昏迷送院搶救後證實不治。消防車及私家車司機亦報稱不適送院。

▼▼網上影片直撃意外一刻▼▼

▼▼事發現場情況▼▼