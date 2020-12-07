中大遊行涉違國安法　楊子雋及2區議員陳易舜李嘉睿等8人被捕

香港中文大學畢業禮上月19日因應新冠肺炎疫情改為網上舉行，不過約100名應屆畢業生響應網上號召在校內遊行，有人拉起橫額及高叫「光復香港 時代革命」等口號，其後校方報警，警方國安處人員翌日下午到達校園搜證。警方今（7日）早採取拘捕行動，據悉至少8人被捕(年齡由16至33歲)，包括兩名區議員陳易舜及李嘉睿，以及曾參與灣仔區議會的中大校友楊子雋。

受新冠肺炎疫情影響，香港中文大學畢業禮上月19日改於網上舉行，不過有逾百名畢業生在校內遊行，有人拉起橫額及高叫口號，其後校方報警，指他們涉嫌違反限聚令及《公安條例》，又指部分人士展示港獨橫額及旗幟、高叫港獨口號以及顛覆國家政權口號，警方國安處接手調查。曾參選灣仔區議會的中大畢業生楊子雋在社交網站表示，今（7日）早7時被上門拘捕，懷疑與11月19日中大畢業禮遊行有關，警方入屋搜查。楊子雋先被帶往馬鞍山警署，據其社交網站指由於馬鞍山警署播片機器出現故障，無法進行錄影會面，楊被移送至大埔警署。

據了解事件中至少8人被捕，包括觀塘區議員陳易舜及西貢區議員李嘉睿，二人均為中大校友。

↓↓上月中大遊行情況↓↓

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↓↓國安處人員上月到校園搜證情況↓↓