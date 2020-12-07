中大畢業禮遊行3人涉煽動分裂國家被捕　國安法實施5個月拘40人

香港中文大學畢業禮上月19日因應新冠肺炎疫情改為網上舉行，不過有畢業生響應網上號召在校內遊行，更有人拉起橫額及高叫「光復香港 時代革命」等口號，警方國安處調查後，今日（7日）拘捕8人，涉「參與未經批准集結」，其中3人同時涉嫌「煽動分裂國家」被捕。 港區國安法實施逾5個月，警方表示，截至今日共40人因從事危害國家安全的行為和活動而被警方拘捕。

↓↓上月中大遊行情況↓↓

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警方國家安全處高級警司李桂華今午見記者表示，證據顯示3名16至18歲男子疑揮動港獨旗幟及叫喊港獨口號，同時涉嫌「煽動分裂國家」被捕，該3人均報稱學生，但「都係與中文大學無關。」警方晚上表示，8名被捕人士現正扣留調查。截至今日共40人，包括32男8女，因從事危害國家安全的行為和活動而被警方拘捕。



涉「參與未經批准集結」被捕的中大畢業生、曾參選灣仔區議會落敗的「灣仔起步」成員楊子雋的Facebook帖文指，「確認楊子雋今日內未能保釋，待明天11時起繼續錄影會面等程序。」

全國人民代表大會常務委員會今年6月30日正式通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，並按《基本法》第18條的程序列入《基本法》附件三。港府同日晚上11時刊憲公布實施。翌日七一下午大批人士於銅鑼灣一帶聚集，警方全日拘捕約370人，其中10人涉嫌違反《港區國安法》。

↓↓國安處人員上月到校園搜證情況↓↓