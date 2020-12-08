好鄰舍北區教會發聲明　指該會及傳道人陳凱興滙豐戶口被凍結

該會強調，自2016年註冊成為香港政府認可免稅慈善團體，所有資金皆由香港各階層有心人和該會會友捐贈，一分一毫均為合法捐款；而教會義工團體「守護孩子行動」在示威現場作人道支援，如同許智峯戶口被凍結一樣，行動是「明顯的政治報復」，而滙豐正在衝擊所有香港團體、個人、在港外國投資者資產保障的底線。《香港01》正向滙豐銀行查詢事件。

在反修訂《逃犯條例》事件中，積極支持抗爭人士的宗教團體「好鄰舍北區教會」，昨晚（7日）深夜在facebook專頁發出聲明，指該會唯一的銀行戶口、會堂主任陳凱興傳道及其妻子的戶口，均無故被凍結。教會要求滙豐立即解凍戶口，並為凍結行動提供合理解釋。

「好鄰舍北區教會」在反修例示威中，曾發起罷工、義載，亦曾在金鐘海富天橋發起絕食行動，傳道人陳凱興則一直積極支持抗爭人士。該會的義工團體「守護孩子行動」，在去年9月「7.21事件」兩個月時，曾有一名身穿黃衫的成員，在元朗涉嫌「襲警」被捕。當時有片段拍到他懷疑遭一名防暴警用腳踢，警方事後解畫稱，只見到警員踢黃色物件（Yellow Object）。

香港上海滙豐銀行副主席兼行政總裁（滙控亞太區行政總裁）王冬勝先生﹕

嚴正聲明﹕好鄰舍北區教會被香港上海滙豐銀行凍結戶口

今日(十二月七日)本教會唯一的銀行戶口無故被凍結(我們一直未能於其他非中資銀行開戶)。此外，本會堂主任陳凱興傳道亦於晚上發現他及太太的戶口同時被凍結。於二零一六年，本會註冊成為香港政府認可免稅慈善團體(註冊編號︰91/14411 )。當中所有資金皆由香港各階層有心人和本會會友捐贈，每一分一毫均為合法捐款，支持教會服務社會上各弱勢、不被關注的群體。

教會一直以「行公義、好憐憫」為基礎，關心基層需要，實踐主耶穌愛的信仰教導。二零一四年開始開展無家者服務，憑著各社工的專業愛心服侍，本會得以於北區、元朗、觀塘提供三十個免費宿位，至今服務超過七十位無家者。甚至於疫情期間，社會福利署曾多次向我們求助要求協助無家者入宿。是次凍結會立即令無家者住宿服務終止，迫使無家者再一次流落街頭。

這是明顯的政治報復。過去一年，教會義工團體「守護孩子行動」在示威現場作人道支援。社會各界見到長者的愛心身影，讓眾人看見耶穌「住在人群當中」，教會如何實踐愛鄰舍的心。但是在政權的眼裡，我們和現場各位盡香港人本份的救護人員和記者一樣，都是反抗的代表。清算一直沒有停止過，就如剛剛前立法會議員許智峯先生及其家人亦被連坐來回凍結戶口。難道不合政府心意的，都要開刀嗎？今次事件實在是嚴重打擊宗教界，甚至是剝奪社區工作的自由。

最後，我們嚴正要求滙豐立即解凍本會戶口，並為凍結行動提供合理解釋。滙豐正在衝擊所有香港團體、個人、在港外國投資者資產保障的底線，深信香港人必定會以手中的資源表態，對不公義說﹕「不！」

甚願上主得勝！

好鄰舍北區教會

二零二零年十二月七日