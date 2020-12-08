葛量洪醫院癌症婦亡　6小時後揭胸口插刀　警方列求警協助案跟進

黃竹坑葛量洪醫院一名60歲姓曾末期癌症女病人昨凌晨約4時許離世，6小時後病人助理替死者更換衣服，拉下床單時赫然發現她左邊胸口插有一把摺刀，另有一張染血紙巾在傷口附近，院方報警，並將個案轉交死因裁判官跟進。警方列「求警協助」案跟進，暫沒有人被拘捕。據悉，涉事的為一把摺刀，刀身長約6至8厘米，刀柄約9厘米，而死者生前已簽署不作搶救的「不作心肺復甦術」 (DNACPR) 同意書。

葛量洪醫院昨日一名60歲姓曾末期癌症女病人離世，病人助理為其更換衣服時，拉下床單時赫然發現她左邊胸口刺有一把摺刀。（陳蕾蕾攝）

生前已簽署「不作心肺復甦術」 同意書

據了解，60歲姓曾女主去年被診斷患有乳癌末期，今年9月尾曾見醫生，10月中於醫生安排下入住葛量洪醫院紓緩醫學病房。昨日（7日）凌晨3時半，鄰床的女病人聽到曾婦叫護士幫她收拾個人物品，至約4時半，該名護士發現曾婦躺在床上沒有脈博及失去知覺，當時她身上的被單蓋至肩膀位置。由於女病人生前已簽署不作搶救的「不作心肺復甦術」 (DNACPR) 同意書，因此護士沒有叫醫生進行急救，而是通知家人到醫院，惟當刻無法成功聯絡家屬。

醫生檢查時未發現胸口有刀

至早上約6時半，當值醫生前往確認病人情況時，曾將聽診器放在死者胸腔上半部分，但當時沒有發現死者胸口有刀，醫生檢查後於早上約7時分宣布者不治。至早上10時35分，當病人助理為死者換衫，拉下床單後赫然發現病人左邊胸口刺有一把摺刀，另有一張染血紙巾在傷口附近。而在病床附近的桌上，有一卷紙巾，與死者傷口附近的紙巾吻合。現場沒有掙扎痕跡，警方翻查病房門口閉路電視，沒有發現可疑。而死者除了左胸口上有剌傷、右手掌及手指有乾了的血漬，身上沒有其他傷口。

警方表示，在昨早約11時收到該院職員報案，指死者在上址被證實死亡，其後發現她左邊胸口有刀，現列作求警調查，交由西區重案組第二隊跟進。

葛量洪醫院昨日公布該宗醫療風險警示事件，發言人稱對事件深感難過，向家屬致以深切慰問，並會盡力為家屬提供所需協助。院方非常關注有關個案，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並會成立根源分析委員會調查事件經過，將於8星期內提交報告。有關個案已轉交死因裁判官跟進。