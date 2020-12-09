詐騙集團借AXA安盛平台推銷基金　去年清盤內地媒體率先起底揭發

警方破獲近4.75億元「投資連繫式保險」基金騙案，拘捕24人，當中包括執業律師及保險代理，案中有263人受騙，包括250名內地人。而詐騙集團透過跨國保險公司「AXA安盛」旗下的投連險平台，推銷「香港投資基金」。直至2018年中，該基金價值大跌9成及申請清盤，苦主懷疑受騙始報警求助。事件早於去年曝光，並在內地媒體及微信圈中廣泛流傳，媒體更對詐騙集團起底。 而「AXA安盛」去年多次發表聲明強調，相關投連險由獨立保險經紀分銷，由專業投資者自由及獨立地選擇與其保單掛鈎的資產，安盛並無參與任何意見。安盛於聲明中交代，去年已積極協助商業罪案調查科。《香港01》已向「AXA安盛」及保監局查詢，仍待回應。

警方破獲近4.75億元投資騙案，拘捕24人包括執業律師及保險代理。（楊嘉朗攝）

去年爆煲 內地媒體及微信圈廣泛流傳

其實是次「投資連繫式保險」基金騙局早於去年曝光，受害人報案指透過一間本地公司購買與專業投資者相關的基金產品後，未能收回本金及回報，懷疑受騙。由於事件中大部分是內地受害人，相關消息已於內地媒體及微信圈中廣泛流傳。



據媒體報道指，「AXA安盛」多年前曾推出一款名為「Evolution」的非保證連繫式壽險產品，該平台上有過千隻基金作為被保險公司篩選後的投資標的物，可供專業投資者選擇，當中其中的一隻基金名為「香港投資基金」（Hong Kong Investment Fund SP ），簡稱HKIF。

保單與「香港投資基金」掛鈎 前年年中暴跌95%

過去有逾200名來內地及新加坡的客戶，透過獨立保險經紀投保安盛旗下的「Evolution」，而該保單設定與「香港投資基金」（HKIF）掛鈎。惟該基金於2018年中疑因重大投資失誤，基金淨值暴跌95%，逾200名投資者的損失高達4億港元。據知，在扣除手續費及管理費後，保單淨值為負數，受害人更倒蝕一筆管理費。

AXA安盛去年多次發表聲明，指「Evolution」是一種非保證連繫式壽險產品，主要由獨立保險經紀分銷，且讓專業投資者自由及獨立地選擇與人壽保單價值掛鉤的資產。

AXA安盛多次發表聲明：没有參與任何意見

AXA安盛去年多次發表聲明，指「Evolution」是一種非保證連繫式壽險產品，主要由獨立保險經紀分銷，且讓專業投資者自由及獨立地選擇與人壽保單價值掛鉤的資產。AXA安盛表示，並没有參與任何意見，而客戶明白有關這類產品的投資風險需由客戶自己承擔。

安盛聲明提到事件或涉欺詐 積極協助警方調查

AXA安盛亦指，相關「香港投資基金」由東航國際金融（開曼群島）有限公司管理，而大部份以該基金作為配置參考基金的Evolution保單由獨立保險經紀「Asia One」分銷。該基金價值其後有顯著跌幅，並通知投資者有意強制贖回所有股東投資並將基金清盤

當時AXA安盛在聲明中指出，事件可能涉及欺詐行為，並積極協助商業罪案調查科就該基金涉嫌欺詐活動的刑事調查。據AXA安盛所指，大部分投資「香港投資基金」的受害人均由保險經紀「Asia One」分銷，而「Asia One」是第一亞洲控股旗下的子公司。

據了解，今次被捕24人中，有三人為集團主腦，當中包括一對申姓兄弟，其中一人為執業律師，曾在香港進行買賣物業及農地投資。