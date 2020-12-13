母女雙亡｜屯門兆康苑八旬婦倒斃屋內　女兒伴屍數日陷昏迷送院亡

今午（13日）12時許，據報屯門兆康苑兆暉閣一個單位傳出異味，消防接報破門入屋，發現81歲姓蕭老婦死亡倒斃客廳，其53歲姓葉女兒則昏迷倒臥睡房，身體虛弱。女兒被送往屯門醫院搶救，惟最終不治。單位內無遺書，警方經初步調查，相信二人並非燒炭自殺，無刑事成分，案件列作屍體發現及送院時死亡。 消息指，母女同住上址，女兒懷疑患有精神病逾10年，經常大叫，但無接受治療，近年情況轉壞，自言自語無法與人溝通，故母親出事後不懂得求救。3日前保安通知女戶主兒子單位傳出異味，子今登門發現大門反鎖，無人應門，報警揭發母親及胞妹倒臥屋內。

女戶主兒子葉先生受訪表示，母親及胞妹居住上址36年，他接獲保安通知，今日上門探望揭發事件，消防破門後，發現母親已死亡，胞妹則昏迷倒臥睡房床上，其後不治，不知道胞妹死因是否飢餓所致。他指，母親無大病，但已81歲，行動較為遲緩，母女關係良好。

社會福利署發言人表示，涉事家庭並非社署社工跟進的個案。如死者的家人有福利需要，社署會提供支援及協助。

↓↓↓近年伴屍慘劇↓↓↓

2017年9月7日，屯門山景邨景安樓13樓一單位，揭發隱蔽母子雙屍案，於小學已輟學的15歲少年及其疑患情緒病的48歲母親倒臥單位客廳內，揭發母親疑死去一周，兒子伴屍多日，最終兩人雙雙斃命，死去三至四星期後屍身腐爛發臭始被發現。

2016年10月13日，屯門鄉事會路「瓏門」一單位，一名56歲女子疑失救致死，其81歲老父疑欲救女，使用尼龍繩綁住女兒雙手，欲將其拉起，造成傷痕。老父伴屍兩至三日，最終鄰居因惡臭而通知保安報警。

2016年10月8日，大圍新翠邨新偉樓，77歲老婦約一周前疑在家中病發失救亡，48歲智障兒不知母親離世，伴屍七日未進食，鄰居兩度送飯後心感不妙，通知保安員報警。