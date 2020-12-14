港鐵故障｜柯士甸往尖東站路軌現裂紋　西鐵綫一度受阻將回復正常

港鐵今早約9時許表示，因應列車行駛不暢順，西鐵綫柯士甸站往尖東站列車需要減速，而屯門站往紅磡站列車服務整體行車時間延長。 港鐵工程人員其後到現場檢查及處理事故，經檢查後相信柯士甸站往尖東站之間路段路軌發現有裂紋，列車經過該路段需要減慢車速。來往屯門至紅磡站一度維持8分鐘一班車，現已逐步回復正常。

港鐵今早約9時許表示，因應列車行駛不暢順，西鐵綫柯士甸站往尖東站列車需要減速。（蔡正邦攝）

經職員初步檢查後，發現路軌有細微的裂痕，並影響列車接收行車訊號，為安全起見，列車需改用人手駕駛，以不超過 22 公里的車速前行。

至早上11時許，港鐵表示西鐵綫路軌裂紋已進行臨時復修，列車可繼續安全行駛，列車將逐步回復正常。港鐵續指，審慎起見，列車經過柯士甸站往尖東站的路段時，仍需減慢車速，屯門往紅磡方向整體行車時間預計需要額外2分鐘。現時西鐵綫可維持正常的非繁忙時間班次，即來往屯門至紅磡站維持7分鐘一班車。工程人員將會在現場監察情況，並會在晚上收車後作詳細跟進。

翻查資料，本年3月12日下午4時許，西鐵綫往紅磡方向、柯士甸站與尖東站之間的路軌亦曾發現裂縫，列車當時需要慢駛。至下午約5時，工程人員完成該段路軌的臨時鞏固工作，西鐵綫列車服務始陸續恢復正常，工程人員亦當晚收車後更換相關路軌。