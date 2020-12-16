警員自殺│長洲57歲疑吞槍警員　遺體凌晨由水警輪舁送港島殮房

警方表示，現正調查一名57歲休班警務人員，昨日（12月15日）下午在長洲警署死亡的案件。警方於昨午4時38分，發現一名隸屬長洲分區刑事支援隊的57歲男警員，於休班期間在長洲警署一個房間內受傷。他頭部有槍傷，其後於現場被證實死亡。他身旁有一把佩槍，警方並在現場檢獲遺書。

仵工將死者遺體舁送殮房。(陳永武攝)

經初步調查，相信他用獲發的佩槍自殺。警方稍後將安排進行驗屍以確定死因。案件由水警總區重案組跟進調查。警方對事件深表難過及惋惜，並對該名警務人員的家屬致以慰問，亦會提供適切協助。

直至今日（16日）凌晨1時許，警方經初步調查後，安排水警輪將死者遺體，由長洲送往位於港島的水警香港仔基地。食環署仵工則在水警基地守候，隨後再將遺體舁送西區域多利公眾殮房，以便稍後進行驗屍程序。

警員封鎖警署內部份地方調查。(楊浩賢攝)

消息指，事主退休前曾駐守深水埗警區，數個月前退休後續聘「翻閹」，並調入長洲警署。事發前，他於自己隸屬的刑事調查隊Whatsapp群組發布一個訊息，內容提及向各人道歉及道別等等，並聲稱自己在警署的錄影會面室。同僚趕往了解，發現死者倒斃於錄影會面室內，他右手持槍，太陽穴有傷口。

惟救護員接報到場時，證實事主已死亡。消息續指，警方在現場檢獲死者遺書，聲稱疑因金錢問題自尋短見。死者昨晚當值夜更，今晨已下班，原本今日放假，惟在警署內尋死。