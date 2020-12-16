李偲嫣離世｜死後揭新冠病毒初步陽性　11警員需檢測及在家工作

正義聯盟主席李偲嫣今日送院不治，終年56歲。今午（16日）12時許，李偲嫣在八鄉元崗新村寓所內暈倒，其丈夫發現報警。據了解，共有5名軍裝警員處理過這宗案件，他們當時僅戴上口罩，其中兩名警員曾為李偲嫣進行急救。 5名負責有關案件的警員，及6名與處理案件人員曾一同工作的警員，需要進行檢測及在家工作。另外八鄉警署亦安排清潔及消毒，運作如常。

5名處理事件的警員將需接受檢測，八鄉警署亦安排清潔及消毒。（林振華攝）

11警需檢測及在家工作 八鄉警署清潔消毒

據了解，當時5名軍裝警員曾接觸過李偲嫣，他們當時僅戴上口罩，警員發現李偲嫣昏迷，其中兩名警員隨即為李偲嫣進行急救。其後救護員亦趕到，李偲嫣昏迷被送往博愛醫院後證實死亡。

院方其後發現，李偲嫣對新冠病毒呈初步陽性，遂通知警方及救護員。警方發言人指，5名負責有關案件的警員執行職務期間一直佩戴口罩及穿著合適保護裝備，而另外6名警員與處理上述案件的人員曾一同工作，為審慎起見，警方會安排他們留在家中工作及進行病毒測試。警方會繼續與相關部門保持密切聯繫，以作出適時的檢疫安排。發言人又指八鄉分區警署一直如常開放，並已徹底清潔和消毒，相關警署服務不受影響。