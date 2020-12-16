01消息：「藍營」名人李偲嫣突離世　新冠肺炎病毒初步陽性

今日下午網上傳出李偲嫣由救護車送院的消息，《香港01》向可靠消息證實，李偲嫣今日送院不治，終年56歲，兩個消息人士均證實李偲嫣離世與新冠肺炎有關，病毒檢測初步陽性。 據悉，她今日下午送院時病情已很差，抵博愛醫院急症室搶救後返魂乏術。 李偲嫣曾擔任「香港家長聯會」會長，為前香港管理專業協會李國寶中學家長教師會主席，亦曾擔任反同性戀組織「反逆向歧視大聯盟」發言人。她亦曾擔任九龍社團聯會的婦女事務委員會委員。

+ 5 + 5 + 5

李偲嫣曾受聘於經民聯立法會議員梁美芬，擔任非全職顧問，就教育政策提供意見。在教育事務上，李偲嫣支持國民教育科，亦多次狙擊曾與警員爭執的教師林慧思。

除了教育事務，李偲嫣在2014年成立撐警大聯盟，同年發起撐警大遊行。

+ 45 + 45 + 45

李偲嫣在2016年被指涉嫌虧空正義聯盟22萬元公款，被罷免正義聯盟主席，但她否認指控。2018年，李偲嫣被廉政公署起訴在選舉中作出舞弊行為，指2016年沒有遵從法例處置9項合共逾2萬元的選舉捐款，其後律政司以不提證供起訴，最終以2,000元簽保守行為18個月。

李偲嫣facebook最後留言為12月12日，帖文批評梁頌恒離開香港，到美國尋求庇護。

帖文指：「美國確實係收容香港逃犯的天堂！真係一件好事！未來就要看這些罪犯的人生會有多精彩！哈哈！」