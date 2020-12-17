李偲嫣離世｜感冒10日有發燒　曾檢測呈陰性　或延遲求醫

正義聯盟創辦人李偲嫣昨日（16日）離世，終年56歲，醫護人員抽取樣本化驗，其樣本對新型冠狀病毒初步呈陽性。李偲嫣奶奶接受傳媒訪問時稱媳婦數日前已生病，惟沒有看醫生。而立法會議員梁美芬亦指，李偲嫣患上感冒近10日，亦有出現發燒，惟當時新冠病毒結果為陰性，或因此而延遲求醫。有專家指出，若延遲入院，第二周開始病情或出現「斷崖式下滑」。

李偲嫣遺體由仵工移送殮房。（余睿菁攝）

醫院管理局總行政經理庾慧玲昨日於記者會上指出，現時不少危殆及嚴重個案均是較遲求診或提交檢測樣本，患者通常在第一個星期出現較輕微病症，惟第二周開始病情出現「斷崖式下滑」，病人若延遲求醫，出現氣喘後才接受治療，令情況嚴重，因出現氣喘時已表示病情加劇。

政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌，日前在電台節目中亦指出，若延遲入院，病情可能已經惡化，會令處方抗病毒藥物的成效打折扣。他說，發病後第2至第4日病毒量會大增，若病人求醫，病毒量在高峰回落後，有約兩成人會出現免疫風暴，即是免疫系統被病毒打亂，令免疫因子突然飆升，引致嚴重肺炎及呼吸衰竭。

專家：40歲至59歲患者中有6%為重患者

以往新冠肺炎高危一族以長者為主， 惟香港大學感染及傳染病中心總監何栢良，早前在一個電台節目指出，本港在11月開始，40歲至59歲患者中，有6%受感染後病情會轉為嚴重、危殆，甚至死亡。

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昨日下午12時17分，警方接獲一名男子報案稱，其太太於八鄉元崗新村寓所內暈倒，送往博愛醫院，經搶救後不治，證實死者為李偲嫣，醫院其後為她進檢驗新冠病毒，發現結果呈陽性。