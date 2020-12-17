沙田Me、子騰主持入會儀式　富商斷正　檢108元利是10萬奉獻金

警方今午在深水埗海壇街一個關帝廟搗破「和勝和」黑社會入會儀式，拘捕該社團前坐館綽號「沙田Me」和「子騰」等7名男女，相信他們正替一名報稱從事娛樂事業，身家豐厚的41歲姓羅男子進行入會儀式，被捕者涉嫌干犯參加三合會社團的集會被扣留調查。行動中，警方檢獲入會祭品、黃紙、入會誓詞及一封入會利是108元等證物。

「和勝和」的前坐館「沙田Me」今日被捕。（香港01記者攝）

「子騰」同為「和勝和」的前坐館，今日一同被捕。

警方初步調查顯示，46歲姓翟綽號「沙田Me」和46歲姓邱綽號「子騰」是入會儀式的主持人，另外3男一女為兩人麾下門生，負責打點入會儀式事宜，至於加入社團組織男子41歲姓羅，報稱商人，他為表達誠意，奉獻10萬元現金給社團組織。

據悉，「和勝和」的前坐館﹑姓翟綽號「沙田Me」近年積極染指娛樂圈，既開設經理人公司又開拍電影。近日，電影《時代》因政治立場鮮明引起社會熱議，「沙田Me」正為《時代》的贊助者之一﹑馬來西亞上市公司 INIX的獨立非執行董事，而綽號「崩牙駒」的江湖猛人尹國駒今年8月接任INIX公司主席一職，至本月初辭任。

電影《時代》因政治立場鮮明引起社會熱議，「沙田Me」正為《時代》的贊助者之一。（時代電影制作公司圖片）

根據「時代/時代電影制作公司」的官方網頁顯示，《時代》的導演為Aden Chak，編劇則為Zachary Chak，兩人正是「沙田Me」的兒子；「沙田Me」的女兒則擔任電影中的美術。

其實「沙田Me」的兩名兒子早在數年前已出道，其中長子為導演及演員，次子則為唱作人。數年前，「沙田Me」曾高調接受傳媒訪問，大力支持兩名兒子的演藝夢。

至於姓邱綽號「子騰」同為「和勝和」的前坐館，5年前曾被警方臥底探員拘捕，涉嫌參與黑幫洗黑錢，金額高達4000萬元。

今年6月，超過50人在酒樓為「子騰」舉辦生日會，生日會過後部份人轉到元朗工廈一間無牌酒吧繼續飲酒玩樂。惟在狂歡派對中，「子騰」的手下懷疑與尼泊爾漢發生口角繼而被斬，其中1名手下更被斬斷手指和手筋浴血送院。