勝和關帝廟辦入會儀式　前坐館沙田Me、子騰7人被捕　檢黃紙誓詞

黑幫和勝和明目張膽竟在關帝廟內舉行入會儀式，警方一舉搗破拉7男女，包括前坐館沙田Me及子騰等。今午（17日）大批探員掩至深水埗海壇街關帝廟，搗破黑社會舉行入會儀式拘捕6男1女，並檢獲祭品、三合會誓詞及黃紙等，並於被捕人身上搜出裝有「入會費」的利是。 消息指，被捕人為「和勝和」前坐館沙田Me及子騰，而黑幫入會儀式的「新人」包括1名41歲男子，他報稱任職商人。被捕人罪名為參加三合會社團集會，由於他們違反限聚令，警向他們發出定額罰款通知書。

西九龍總區刑事總部署理高級警司鍾雅倫表示，早前警方接獲情報，今日（17日）中午時分，會有一個正活躍的三合會，有成員於深水埗海壇街的關帝廟，舉行三合會的入會儀式。西九龍刑事總部派員到場調查，於現場發現各種疑似用作入會儀式的用品，包括祭品及約10萬元現金。

兩名被捕人為黑社會「前坐館」包括沙田Me、子騰

行動中，探員當場拘捕6男1女，他們年齡介乎37至58歲，被捕人罪名為參加三合會社團集會。鍾雅倫指，被捕人士中有部份有三合會背景，當中兩人為前坐館，據知包括「和勝和」前坐館沙田Me及子騰，另有一名入會的41歲男子為富商。探員於被捕人身上搜出裝有「入會費」的利是，以及寫有三合會字句的黃紙及誓詞等。

被捕7男女違反限聚令 遭發定額罰款通知書

鍾稱，目前黑社會的入會儀式已經簡化，但仍保留三合會誓詞及黃紙等傳統，探員會作進一步調查檢獲的證物。探員檢獲的三合會誓詞寫有：「今日有缘義結金蘭，三者雖不為同父同母，但從今以後，結為異姓兄弟，以兄弟相稱」等字眼。



另外，警方亦會就涉嫌違反「預防及控制疾病（禁止群組聚集條例）」第599G，向所有被捕人士發出定額罰款通知書。鍾續指，警方一向致力打擊三合會活動，採取零容忍政策，亦會繼續進行反三合會行動，防止罪案及將不法分子繩之於法。