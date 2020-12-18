網紅蘇淼淼千萬財物劫案　警方拘9男女包括劫匪、幕後主腦及接贓

上月底，女網紅蘇淼淼在「一號‧西九龍」寓所內遭3名持刀男子闖入行劫，賊人將蘇淼淼、其6個月大兒子及45歲外傭綁起，劫走名錶、首飾及名牌手袋等財物，她聲稱總值1000萬元。蘇淼淼其後在網上懸紅200萬緝拿劫匪。 警方重案組經調查後，已拘捕9名男女，並起回部分贓物，另外部分贓物被棄置於荃錦公路附近一山坡,警方動員逾半百人搜山。

警方共拘捕9名涉案男女。（陳浩然攝）

深水埗警區重案組第三隊主管朱家怡督察指，上月24日長沙灣荔枝角道一私人屋苑發生一宗入屋行劫案，3名劫匪入屋將女戶主、家庭傭工及6個月大男嬰制服綑綁，再於屋內大肆搜掠。其後女事主聲稱被劫去手錶、手袋、首飾等，總值超過1千萬元。警方經近月追查後，相信案件與一個打劫集團有關，昨（17日）早展開拘捕行動，分別在屯門、元朗、黃大仙、石硤尾等7個住宅單位拘捕9名男女，年齡介乎30至61歲，他們角色包括行事劫匪、幕後策劃及接贓人士等。警方在部分單位起回部分失物，亦在屯門一個迷你倉內檢獲十多個手袋，現時尋獲失物總值約160 萬元。

相信疑犯與受害人不相識 部份贓物藏山邊

朱家怡指，涉案打劫團夥密謀1個月，是一個有組織犯案及活躍的打劫集團，被捕人報稱職業包括無業及裝修工人等，部分人有黑社會背景，調查相信被捕人與受害人並不相識。被問到女受害人過去曾於網上張貼自己的手袋、手錶等財物，是否因而被劫匪看中，朱家怡指不排除該可能性，而對於疑犯為何能輕易入屋，朱指有關細節警方仍在調查中。據了解，疑犯用已登記的八達通拍卡進入屋苑。

另外警方懷疑團夥成員曾在荃錦公路一段草叢山坡位置棄置部分關鍵證物，朱家怡指今日派出超過60名警察搜查隊及機動部隊人員到場搜索，範圍超過500米乘50米，其中一名被捕人指出失物位置，警方尋獲一個相信屬於女事主的紅色行李箱及包括信件等證物。9名被捕人士將會被通宵扣查，案件仍有至少1名男子在逃，朱呼籲市民如有在逃人士消息或其他與案有關資料，請即與警方聯絡，另外市民若發現有人兜售來歷不明的手錶、手袋或首飾，請額外留意並通知警方。另外年近歲晚，市民務必提高警覺，別令自己成為下一個受害者。

警方檢獲證物包括多個手袋。（警方提供圖片）

事發於11月24日上午11時許，3名持刀男子闖入蘇淼淼位於荔枝角道873號「一號‧西九龍」的寓所，將蘇、其6個月大的兒子及45歲外傭綁起，並搶走一批名錶、手袋等財物，賊人得手後逃去，蘇其後自行鬆綁及報警求助。蘇聲稱損失財物約值1000萬元，惟警方則指財物約值360萬元。警方調查後，發現賊匪利用鄰座一個空置單位的門卡進入大廈行劫，更懷疑匪幫曾在空置單位短暫逗留過，正循線索追緝3名涉案的中國籍男子。

蘇活躍於Instagram及Facebook的社交平台，更不時上載個人生活照，其Instagram有逾8萬名追蹤者。除了性感照外，她不時上載名牌手袋和手錶照片，亦曾多次上載大疊金錢的照片，曾有網民質疑她炫富，但她未有理會批評。