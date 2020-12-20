60歲業餘跑手猝死　曾對妻說：跑步嘅人最想喺跑道上燃燒生命

「跑步嘅人最想喺跑道上離開！」 今（20日）早上，一名多次獲獎的六旬業餘男跑手，在大埔跑步期間不適，送院不治。妻子受訪稱，數年前有跑友猝死時丈夫曾透露，與其在病床上受折磨，不如在心愛的運動中燃燒生命，認為猝死「跑道」或還丈夫心願，但仍心有不捨，原定明天一家人打邊爐做冬，惜未能團圓。

明日原定一家打邊爐做冬 惜未能團圓

跑步猝死男子林熾參，洋名Sam，現年60歲，居於沙田，任職電訊公司工程經理。林與妻子結婚29年，獨子現已25歲。Sam生前鋼條身形，是業餘跑手，曾參加本地大小跑步賽事，在本地跑步圈子頗有名氣。妻子Sam嫂表示，丈夫年紀不大，一向注重健康，保持運動，身體倘出現不適，他會即時看醫生。Sam嫂今早接獲警察電話通知丈夫死訊，「心情係好亂，唔捨得」，但過往有跑友猝死時，丈夫曾說過：「跑步嘅人最想喺跑道上離開」，與其在病床上受折磨，不如在心愛的運動中燃燒生命，是跑手的心願，又着她「你要有心理準備，我可能有一日都會係咁」，故Sam嫂表現冷靜「可能係還咗一個心願」。

男死者林熾參是業餘長跑選手。（林熾參Facebook圖片）

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業餘長跑選手獲獎無數

Sam生前經常參加海內外跑步賽事，包括參與環島60、中興盃、皇者之戰及渣打香港馬拉松等著名賽事，並屢獲佳績，家中擺放大量獎盃。5年前55歲的他，參與渣馬全馬（42.195公里），跑出3小時7分鐘零41秒的佳績。Sam嫂透露丈夫生前曾渴望參與「（世界）六大馬拉松」，惜今變成遺願。

Sam的社交平台上，有不少跑步、踩單車等運動照。妻子表示，丈夫非常活躍，經常參加不同活動，尤其熱衷於長跑，清晨天未光，便出門跑步，由沙田跑往大埔。惟丈夫曾有數次長跑比賽後血糖過低、頭暈及作嘔的經歷，故她亦不時叮囑丈夫跑步時要小心身體。她又稱，由於周日較多人運動，加上疫情關係，丈夫會戴口罩跑步，會較辛苦，所以減慢跑速，至於事發時是否戴着口罩，她不得而知。

Sam夫妻恩愛如昔，平日不時一起運動，上星期一同到太平山山頂行山。丈夫正放年假，夫妻相約一同行山，「諗住聽日係屋企打邊爐做冬」，豈料如今天人相隔。Sam嫂表示，丈夫雖是家庭支柱，但兒子已出身，面對驟變，仍可應付毋須援助，現時香港不少人陷入經濟困難，不想奪取他們的資源。

事發今早9時許，Sam獨自跑至大埔元州仔里近急救站對閧時突昏迷倒地，附近踩單車人士發現報案求助，救護員接報到場，隨即將他主送往那打素醫院救治，惜搶救後證實不治，其死因有待驗屍後確定。

過去16小時內，本港先後發生三宗運動事故，包括49歲童軍團長行夜山暈倒；60歲業餘跑手跑步昏迷及59歲男子游水遇溺，頭部受傷，三人獲救後送院均告不治。有醫生認為三人可能猝死，與運動無關，而35歲以上的猝死風險較高，原因或是隱性心臟病、心跳紊亂及中風，提醒市民倘曾出現短暫中風、暈厥、心痛等先兆，需與家庭醫生商討或進行心腦檢查。