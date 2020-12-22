和合石謀殺案｜死者為石廠負責人　現場CCTV曝光　刀手30秒取命

粉嶺和合石村今早（22日）發生石廠謀殺案，據悉死者為石廠老闆及曾參加和合石村村代表選舉，他腰、大脾及頭部中多刀，大量出血身亡。事發一刻閉路電視畫面曝光，清晰可見4名服飾一致，黑衫、長褲、戴帽並持長刀男子，衝下七人車跑入石廠，半分鐘後逃離現場，其間一名村民慌忙走避，行兇過程約半分鐘。警方將案件暫列謀殺案，下午重案組持續於現場蒐證，正追緝兇徒下落。

↓↓石廠謀殺案現場閉路電視畫面截圖↓↓

CCTV拍下4刀手衝入石廠半分鐘

根據閉路電視畫面拍得石廠外情況，可見事發時，一輛黑色七人車駛至石廠對開，4名身穿黑色長袖衫、長褲、戴帽及口罩刀手，手持長刀先後下車衝入石廠，其間一名男子一度跌倒及掉下刀套，他們進入石廠後約8秒，一名村民從石廠方向避走離開，神色倉皇，再20餘秒後，4名刀手跑離石廠、拾回刀套，並登上黑色七人車離開現場，作案過程約半分鐘。此外，在刀手離開前，另一名男子突然出現走到黑色七人車前一輛銀色七人車旁蹲下，在刀人離去後，該名男子自行跑離現場，未知其身份為何。該悉，該輛銀色七人車車主為姓彭死者。

被斬男子送院搶救後不治。

曾曾參加和合石村村代表選舉

據了解，死者為57歲彭毓宏，是石廠老闆，近年曾多次參與鄉郊代表選舉均告敗。亦有消息稱，彭曾為三合會人士，但已金盤洗手，他在和合石經營一間名為「三省行」石廠，有指他曾捲入生意及停車場土地糾紛。

有殯儀業人士透露，彭是和合石村原居民，亦曾是和合石廠的會長。該人士指，三省行石廠承造先人墓碑及製造牌匾，同時承接政府骨灰安置所及紀念花園的牌匾服務，三省行石廠有多名股東，彭是其中之一，而其遇襲的前舖為辦公室，任何人均可以自由出入，平時不少行家到場「打牙骹」或是歇息。

翻查政府資料顯示，粉嶺和合石靈灰安置所第六期於2020年11月1日啟用，而安排安放先人骨灰和安裝紀念牌匾，須僱用任何一間已在食環署登記的服務承辦商，安排安放先人骨灰事宜。截至今年11月23日，全港共有92間政府認可的石廠，「三省行石廠」為政府認可的石廠之一。

今早11時許，粉嶺和合石銘賢路，據報一名男子被人持刀及斧頭斬傷，腰、大脾及頭部中多刀，大量流血，昏迷送往北區醫院搶救無效死亡，4名刀手逃之夭夭。大批警員接報到場，封鎖往和合石方向一段調查，警員亦唧起死者銀色七人車，檢查車底，調查事發時神秘男子蹲在車旁原因。警方把案件列作謀殺案，由新界北總區重案組接手，正調查兇徒動機，包括會否牽涉及石廠生意，或私人恩怨等。