和合石謀殺案｜4漢牛肉刀行兇　神秘男蹲死者車旁疑拆走監視器

粉嶺和合石村今早（22日）發生石廠謀殺案，57歲姓彭石廠負責人頭、腰、大腿中多刀，傷重不治。警方相信襲擊有預謀，4名刀手持牛肉刀進入石廠，行兇僅10秒，警方遁死者個人背景、是否涉及生意糾紛、土地利益及感情問題多方面調查。 根據現場閉路電視畫面，曾有一名神秘男子曾蹲在死者銀色七人車旁，警方現場曾唧起該車查看。警方表示，將拖走該車輛作進一步調查，調查是否曾有人安裝過任何儀器。

↓↓石廠謀殺案現場閉路電視畫面截圖↓↓

牛肉刀10秒奪命 死者頭、腰、大腿中多刀

新界北總區重案組第一隊總督察關駿軒表示，死者為57歲姓彭石廠負責人，同時是和合石村村民。案發今早約11時45分，死者正在舖內工作，一輛黑色七人車駛至銘賢路，停在涉案石廠外，4名兇徒戴黑帽、口罩、穿黑衫、黑褲及手持牛肉刀下車，兇徒隨即衝入入石廠內向男事主施襲，過程約10秒，得手後登上黑色七人車，向大窩西支路離去。目擊者其後報警，男事主被送後北區醫院搶救，於12時30分不治。

新界北總區重案組第一隊總督察關駿軒表示，刀手行兇約10秒，頭、腰及大腿多處中刀，警方相信事件有預謀。（林振華攝）

關駿軒稱，初步發現死者頭、腰、大腿有多處刀傷，主要兇器為牛肉刀，是否涉及斧頭有待調查，但死因及致命傷有待法醫作進一步檢驗，死者及店舖無財物損失。

關駿軒說，警方將遁多方面調查，包括死者個人背景、否有黑社會背景、涉及生意糾紛、土地利益及感情問題，石廠承造附近墳場墓碑生意，但是否涉及其他生意糾紛亦待調查。案件交由新界北總區重案組1B隊，警方呼籲目擊者及市民提供資料。

閉路電視拍攝到刀手及神秘男子警相信襲擊有預謀

根據閉路電視畫面拍得石廠外情況，4刀手乘坐的黑色七人車停泊死者的銀色七人車後方，刀手行兇期間，另一名神秘男子突然出現，走到死者車旁蹲下，似有動作，待刀手登黑色七人車離開後，神秘男子再跑離現場。警方探員在現場蒐證期間，一度將死者銀色七人車唧起，檢查車底是否有可疑物。現場消息稱，警方不排除有人曾在死者車輛底部安裝追蹤監視儀器，以追蹤事主行蹤，行兇時派人將儀器拆走，但過程被附近閉路電視拍下，故警方事後唧起車輛蒐證。

關駿軒回應指，相關片段為警方證據，警方看過片段，警方相信襲擊是有預謀，但是否有人在死者車上安裝過儀器，警方將拖走車輛作進一步檢查。

被斬男子送院搶救後不治。